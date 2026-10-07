A pesquisa anual de preços de brinquedos feita pelos especialistas do Procon-SP aponta diferenças expressivas entre os sites visitados. Dos 97 itens que tiveram os valores comparados, 66 apresentavam variação acima de 50%, com destaque para o jogo Monopoly Grab & Go, do fabricante Hasbro, que teve a maior diferença de preços, de 214,41% – enquanto em um local o item podia ser comprado por R$ 22,90, em outro, o consumidor teria que arcar com R$ 72,00.

Com o objetivo de oferecer uma referência de preço ao consumidor que vai presentear no Dia das Crianças, a iniciativa comparou os preços de bonecas(os), jogos e massas de modelar de seis grandes marcas. Foram visitadas seis sete plataformas comerciais com IP da cidade de São Paulo nos dias 15 e 16 de setembro e fizeram parte da comparação somente os itens comercializados em, no mínimo, três locais.

Veja o relatório da pesquisa na cidade de São Paulo em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/pesquisa-brinquedos-SAO-PAULO-2026.pdf

Outras variações expressivas

Os especialistas apuraram 180% de diferença no boneco Lucas Neto (Baby Brink), conforme o site visitado, sendo o maior preço R$ 279,90 e o menor, R$ 99,98;

O boneco do Homem-Aranha Miles Morales (Hasbro) foi encontrado em um local por R$ 132,00 e em outro por R$ 59,95 – uma diferença de 120%;

O jogo de cartas Uno (Mattel) teve uma variação constatada de 141% (R$ 40,28 x R$ 16,73);

A massa de modelar da Super Massa Brincando na Escola com Livro (Estrela) teve quase 135% de variação (R$ 72,89 x R$ 31,07).

Comparação 2025 X 2026