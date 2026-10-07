A pesquisa anual de preços de brinquedos feita pelos especialistas do Procon-SP aponta diferenças expressivas entre os sites visitados. Dos 97 itens que tiveram os valores comparados, 66 apresentavam variação acima de 50%, com destaque para o jogo Monopoly Grab & Go, do fabricante Hasbro, que teve a maior diferença de preços, de 214,41% – enquanto em um local o item podia ser comprado por R$ 22,90, em outro, o consumidor teria que arcar com R$ 72,00.
Com o objetivo de oferecer uma referência de preço ao consumidor que vai presentear no Dia das Crianças, a iniciativa comparou os preços de bonecas(os), jogos e massas de modelar de seis grandes marcas. Foram visitadas seis sete plataformas comerciais com IP da cidade de São Paulo nos dias 15 e 16 de setembro e fizeram parte da comparação somente os itens comercializados em, no mínimo, três locais.
Veja o relatório da pesquisa na cidade de São Paulo em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/pesquisa-brinquedos-SAO-PAULO-2026.pdf
Outras variações expressivas
- Os especialistas apuraram 180% de diferença no boneco Lucas Neto (Baby Brink), conforme o site visitado, sendo o maior preço R$ 279,90 e o menor, R$ 99,98;
- O boneco do Homem-Aranha Miles Morales (Hasbro) foi encontrado em um local por R$ 132,00 e em outro por R$ 59,95 – uma diferença de 120%;
- O jogo de cartas Uno (Mattel) teve uma variação constatada de 141% (R$ 40,28 x R$ 16,73);
- A massa de modelar da Super Massa Brincando na Escola com Livro (Estrela) teve quase 135% de variação (R$ 72,89 x R$ 31,07).
Comparação 2025 X 2026
Na comparação de 72 itens comuns às pesquisas realizadas em 2025 e 2026, constatou-se uma queda de 6,85% no preço médio. O IPC-SP da Fipe do período analisado apresentou variação positiva de 3,55%.
Recomendações importantes
Ao escolher um brinquedo para presentear é importante avaliar se é adequado à criança, verificando sempre a faixa etária indicada; também deve-se checar se há certificação do Inmetro – que indica que foi fabricado e comercializado de acordo com normas técnicas que visam garantir a segurança do produto.
Nas compras feitas de forma on-line, o consumidor deve observar se na barra de endereço há um símbolo no formato de “cadeado”, além de verificar se constam informações como CNPJ, endereço físico, telefone para contato. Também deve buscar indicações sobre a empresa que está vendendo – com atenção às plataformas que reúnem diversos fornecedores, como os marketplaces – e quanto à procedência do produto.
Antes de finalizar a compra, é importante checar se os dados informados – como endereço de entrega, preço, condições de pagamento, prazo de entrega, etc. – estão corretos.
É direito do consumidor
Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, caso se arrependa da compra, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de cancelar em até sete dias após a aquisição ou após o recebimento do produto.
O site deve apresentar informações adequadas, claras e em língua portuguesa sobre as características, qualidades, quantidade, origem, composição, preço e garantia do produto.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica nas compras feitas no território brasileiro ou através de fornecedores estrangeiros que tenham escritório no nosso país.