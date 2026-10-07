1- A Bola e as Eleições

O Corinthians é associado frequentemente ao presidente Lula, seu torcedor. O Palmeiras e o Vasco (hoje) aos Bolsonaros (pai e filho).

Neymar é associado à Direita, Raí sempre foi à Esquerda. Idem a jornalistas esportivos. E a outros personagens do futebol.

A pergunta é bem simples: o fato de associar-se Política e Futebol, influencia o eleitor? Se alguém dos clubes ou jogadores declarem voto, o torcedor “o acompanham”?

2- Vale o Custo-Benefício?

Inzagui ganha cerca de 150 milhões de reais por ano para ser técnico do Al-Hilal. Já Simeone, recebe 140 milhões no Atlético de Madrid e Luís Enrique 120 milhões no PSG. Esses são os 3 treinadores de futebol mais bem pagos do mundo em clubes.

Se pensarmos em Seleção, aí nosso Carlo Ancelotti é o líder: 58,8 milhões de reais para ser técnico da Seleção Brasileira, seguido por Klopp que recebe 42 milhões / ano da Alemanha e Pochettino com 40 milhões da Seleção Norte-Americana.

Fico pensando: vale a pena pagar todo esse valor? Há retorno? Ou tem coisa errada com as cifras do futebol?

3- Racismo e Demagogia

Antes da pausa para os amistosos entre Seleções, José Mourinho, o "novo-velho" treinador do Real Madrid, foi questionando sobre o relacionamento com Vinícius Jr, agora seu comandado, mas que há poucos meses foi vítima de racismo por parte de Prestianni, jogador do Benfica e que era treinado pelo próprio Mourinho no Benfica.

Para que não se esqueça: Mourinho minimizou o fato à época, e deu de ombros para as acusações, defendendo o racista. Um episódio lamentável.Experiente como é, o treinador alegou que:

"A resposta é simples, pois Prestianni era meu jogador. Se o Prestianni é meu jogador, pode vir o que vier que eu fico com o Prestianni. Ponto final, não há mais discussão. Agora o Vini sabe de que lado estou (Entrevista ao programa espanhol 'El Chiringuito')."

Na prática: se é meu atleta, faça o que fizer, eu o defenderei, mesmo que tenha que velar um ato racista.

E isso é correto? Para vencer, vale tudo. Para outros é um ato de cidadania.

Tentando minimizar isso, José Mourinho tentou mostrar o seu lado mais humano, defendendo Vini Jr (mas não pelo ator racista, mas sim pelas faltas e pênaltis que ele recebe), dizendo:

"No outro dia, quando não marcaram um pênalti para ele, eu estava no meio-campo lutando por ele. As pessoas precisam aprender a tratá-lo, e estou falando dos árbitros. Não dá para marcar pênalti em um jogador e não no Vinicius, proteger um jogador e não o Vinicius. Eles não o respeitam".

O treineiro literalmente confundiu alhos com bugalhos.

4- Clube ou Seleção?

Leio que a jornalista Renata Fan disse dias atrás: “Hoje o Flamengo ganharia fácil da Seleção Brasileira”.

Quando eu era garoto, nos anos 80, era inadmissível imaginar um jogador da Seleção Brasileira ser titular no Escrete Canarinho e ser reserva em seu time.Só se convocava titular absoluto.

Nos anos 90/2000, me recordo de alguns amistosos da Seleção contra clubes estrangeiros (como Atheltic Bilbao, 1×1 no jogo festivo dos 100 anos, ou contra o Barcelona, na falha de Rogério Ceni).

Hoje, com multicraques de toda parte do mundo, alguns clubes como PSG, Manchester City ou Real Madrid são combinados de Seleções Mundiais. Penso que em um hipotético PSG vs Seleção Brasileira, os franceses venceriam sem muita dificuldade.

Agora, pensar em clube nacional vencendo a Seleção? Não sei… Mas se pararmos para analisar, em muitas posições do Mengão, há atletas melhor qualificados do que os de Ancelotti. Assim, creio que venceria.

Aconteceria a mesma coisa com o Palmeiras ou o Cruzeiro? Não sei. Mas a discussão é ótima!

Rafael Porcari é ex- árbitro de futebol