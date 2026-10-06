Uma mulher foi presa em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na Vila Comercial, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (6). Durante a abordagem, feita por guardas municipais do Apoio Tático, ela atribuiu aos filhos, que são crianças, a responsabilidade pela alteração na placa.

Os GMs Zarantonello, Fialho, F. Santos e Renan faziam patrulhamento quando avistaram um veículo com a placa aparentemente adulterada. Foi feita a abordagem e constatado que se tratava de uma mulher ao volante. Após confirmarem que a placa havia sido adulterada com fita adesiva para transformar o número zero em oito, os agentes a questionaram sobre a alteração.

Ela, segundo os guardas, afirmou que os próprios filhos haviam feito a alteração como uma suposta travessura de criança.