06 de outubro de 2026
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CULPA DOS FILHOS

Mulher é presa em Jundiaí e bota a culpa do crime nos filhos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O carro foi posteriormente liberado para um familiar
O carro foi posteriormente liberado para um familiar

Uma mulher foi presa em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na Vila Comercial, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (6). Durante a abordagem, feita por guardas municipais do Apoio Tático, ela atribuiu aos filhos, que são crianças, a responsabilidade pela alteração na placa.

Os GMs Zarantonello, Fialho, F. Santos e Renan faziam patrulhamento quando avistaram um veículo com a placa aparentemente adulterada.  Foi feita a abordagem e constatado que se tratava de uma mulher ao volante. Após confirmarem que a placa havia sido adulterada com fita adesiva para transformar o número zero em oito, os agentes a questionaram sobre a alteração.

Ela, segundo os guardas, afirmou que os próprios filhos haviam feito a alteração como uma suposta travessura de criança.

Os GMs, no entanto, não caíram no história e prosseguiram com a averiguação, principalmente depois de descobrirem que a família havia viajado no fim de semana. Segundo os agentes, há a suspeita de que a placa tenha sido alterada para evitar eventuais multas durante o passeio.

A mulher foi conduzida ao Plantão Policial, onde acabou presa em flagrante.

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