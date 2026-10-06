Um homem de 50 anos foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus municipal da linha 961B, no Centro de Jundiaí, na tarde desta terça-feira (6). A vítima, de 70 anos, acionou a Polícia Militar. Uma segunda mulher, que também teria sido vítima, já havia deixado o coletivo quando os policiais chegaram.

O ônibus foi interceptado pela PM na rua Professor Luiz Rosa, após o acionamento feito pela vítima. Ela contou aos policiais que, pouco antes, o homem havia passado a mão nas pernas de outra mulher, que já havia deixado o ônibus. Na sequência, ele passou a mão nas pernas dela, momento em que pediu que ele parasse.

Segundo a versão da vítima, o homem não respeitou o pedido e voltou a passar as mãos nela por duas vezes. Diante da situação, ela decidiu pedir ajuda.