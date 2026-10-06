06 de outubro de 2026
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FLAGRANTE

Homem é preso por crime sexual dentro de ônibus em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Pelo menos duas mulheres foram atacadas dentro do coletivo
Pelo menos duas mulheres foram atacadas dentro do coletivo

Um homem de 50 anos foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus municipal da linha 961B, no Centro de Jundiaí, na tarde desta terça-feira (6). A vítima, de 70 anos, acionou a Polícia Militar. Uma segunda mulher, que também teria sido vítima, já havia deixado o coletivo quando os policiais chegaram.

O ônibus foi interceptado pela PM na rua Professor Luiz Rosa, após o acionamento feito pela vítima. Ela contou aos policiais que, pouco antes, o homem havia passado a mão nas pernas de outra mulher, que já havia deixado o ônibus. Na sequência, ele passou a mão nas pernas dela, momento em que pediu que ele parasse.

Segundo a versão da vítima, o homem não respeitou o pedido e voltou a passar as mãos nela por duas vezes. Diante da situação, ela decidiu pedir ajuda.

O homem foi abordado e detido pelos PMs, que o conduziram à Central de Flagrantes.

Ele acabou preso em flagrante por importunação sexual.

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