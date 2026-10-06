Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (6), em Jundiaí (SP), suspeito de furtar uma viatura da Polícia Civil e utilizar o veículo para abordar motoristas como se fosse um agente da corporação.

Segundo a Polícia Militar, a viatura foi furtada na Central de Flagrantes, localizada na Avenida Nove de Julho. Após deixar o local com o veículo, o suspeito teria seguido até a região da Avenida Prefeito Luís Latorre, no bairro Retiro.

Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram o homem utilizando a viatura para abordar motociclistas e outros condutores. Em alguns momentos, ele teria autorizado ou impedido a passagem de veículos.