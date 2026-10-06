06 de outubro de 2026
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FALSO POLICIAL

Homem é preso suspeito de furtar viatura da polícia em Jundiaí

Por Redação | G1
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (6), em Jundiaí (SP), suspeito de furtar uma viatura da Polícia Civil
Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (6), em Jundiaí (SP), suspeito de furtar uma viatura da Polícia Civil

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (6), em Jundiaí (SP), suspeito de furtar uma viatura da Polícia Civil e utilizar o veículo para abordar motoristas como se fosse um agente da corporação.

Segundo a Polícia Militar, a viatura foi furtada na Central de Flagrantes, localizada na Avenida Nove de Julho. Após deixar o local com o veículo, o suspeito teria seguido até a região da Avenida Prefeito Luís Latorre, no bairro Retiro.

Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram o homem utilizando a viatura para abordar motociclistas e outros condutores. Em alguns momentos, ele teria autorizado ou impedido a passagem de veículos.

A situação chamou a atenção de quem passava pela região e a Polícia Militar foi acionada. O suspeito acabou detido e encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí.

A viatura foi recuperada e devolvida à delegacia.

O caso foi registrado como furto e ameaça, já que algumas das pessoas abordadas relataram ter se sentido intimidadas durante as abordagens.

A investigação deverá apurar as circunstâncias do furto da viatura e a conduta do suspeito durante o período em que esteve com o veículo.

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