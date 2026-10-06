Um Porsche 911 GT3 RS, avaliado em cerca de R$ 3 milhões, foi apreendido nesta terça-feira (6), em São Bernardo do Campo, durante a Operação Bandeira Preta, desencadeada pela 1ª DIG/Deic de Campinas em conjunto com o 4º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária de Jundiaí. O alvo da operação é um empresário do ramo automotivo, investigado por crimes de trânsito praticados nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, além da região do Circuito das Águas e Capital. Segundo as investigações, comandadas pelo delegado Marcel Fehr, o suspeito dirigia em alta velocidade e realizava manobras perigosas, muitas vezes com a filha, de apenas 3 anos, no colo, conduta que também é investigada como crime.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços situados em São Bernardo do Campo, resultando na apreensão do Porsche e de um telefone celular. "O inquérito policial se presta à apuração de crimes de trânsito praticados pelo proprietário do veículo, que trafega em velocidades excessivas em rodovias do interior, Circuito das Águas, capital e Grande São Paulo, efetuando manobras, inclusive com sua filha no colo, caracterizando corrupção de menores", explicou o delegado Fehr. "Os vídeos eram postados na página do investigado no Instagram, ocorrendo a prática de apologia ao crime", salientou.

O inquérito policial foi instaurado após ofício encaminhado pela Polícia Militar Rodoviária à DIG/Deic. Durante as investigações, o perfil do suspeito na rede social já havia sido preservado por solicitação do delegado. Também foi requisitada perícia técnica no veículo, a fim de verificar eventual adulteração de sinais identificadores ou das características originais para aumento da potência.