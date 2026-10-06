A campanha A Força do Voto, lançada pelo Jornal de Jundiaí e pela Rádio Difusora, nasceu com um objetivo claro: chamar a atenção do eleitor para a importância de recuperar a representatividade política de Jundiaí e da região. Há um ano, o programa “Bastidores da Política”, comandado pelo radialista Itamar Gonçalves, já mostrava o vácuo político que a região possuía. O JJ apoiou a iniciativa, com reportagens e vídeos nas redes sociais, de significativos cidadãos da sociedade, mostrando como toda a região se prejudicava sem um representante na Câmara Federal ou Alesp e incitava os eleitores a votarem em candidatos da região.

O resultado das urnas mostra uma mudança significativa nesse cenário. A região conseguiu eleger um deputado federal e quatro deputados estaduais, formando uma bancada com potencial para ampliar sua voz em Brasília e na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Ao longo da campanha, o JJ e a Rádio Difusora abriram espaço para discutir representatividade, explicar o funcionamento das eleições proporcionais e mostrar o impacto que a ausência de parlamentares pode ter na defesa de recursos, projetos e investimentos. O resultado não pode ser atribuído a uma única iniciativa, mas confirma que o debate sobre o voto regional ganhou força entre os eleitores. Agora começa uma nova etapa. Os cinco parlamentares eleitos terão o desafio de transformar essa representação em resultados concretos para os municípios, com atuação conjunta em temas que ultrapassam as divisas locais, como mobilidade, saúde, segurança, infraestrutura e desenvolvimento econômico. “A Força do Voto cumpriu seu papel ao colocar a representatividade no centro da discussão. A partir de agora, a força deverá estar também na cobrança e no acompanhamento dos mandatos”, afirma o vice-presidente do Grupo JJ de Comunicação, Tobias Muzaiel Júnior.