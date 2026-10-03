O Senado começa a discutir na terça-feira (6) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e agora será analisada pelo plenário.

A PEC estabelece dois dias de descanso semanal remunerado, preferencialmente um deles aos domingos, sem redução salarial. Pelo texto, a jornada máxima poderá ser cumprida em cinco dias, com até oito horas diárias.

O início da discussão ocorrerá dois dias após o primeiro turno das eleições, marcado para este domingo (4), e colocou a proposta no calendário político das semanas que antecedem o segundo turno, previsto para 25 de outubro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou sessões de discussão para terça (6), quarta (7) e quinta-feira (8).