Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Jundiaí após ser localizado a cerca de 70 metros da vítima, em descumprimento de uma medida protetiva que determinava distância mínima de 100 metros.
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento na região central da cidade. Equipes da GM foram acionadas por meio de um SOS recebido pelo Centro de Operações Táticas e seguiram até o endereço indicado.
No local, a vítima informou aos guardas que o homem estava em um imóvel próximo. Segundo a GM, pessoas que estavam na residência tentaram impedir a entrada da equipe e dificultar a localização do suspeito.
Diante da situação de flagrante, os agentes entraram no imóvel e realizaram buscas. O homem foi encontrado escondido em um cômodo localizado na área externa da residência, com acesso permitido por um vizinho.
Ele recebeu voz de prisão, foi informado sobre seus direitos constitucionais e levado algemado à Central de Flagrantes, segundo a Guarda Municipal, devido ao risco de fuga. A prisão foi ratificada pela autoridade policial.
Durante a ocorrência, os agentes também constataram que a medida protetiva estava vigente e estabelecia a distância mínima de 100 metros entre o homem e a vítima. No momento da abordagem, porém, ele estava a apenas 70 metros dela.