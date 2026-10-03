Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Jundiaí após ser localizado a cerca de 70 metros da vítima, em descumprimento de uma medida protetiva que determinava distância mínima de 100 metros.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento na região central da cidade. Equipes da GM foram acionadas por meio de um SOS recebido pelo Centro de Operações Táticas e seguiram até o endereço indicado.

No local, a vítima informou aos guardas que o homem estava em um imóvel próximo. Segundo a GM, pessoas que estavam na residência tentaram impedir a entrada da equipe e dificultar a localização do suspeito.