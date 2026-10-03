Guardas Municipais de Jundiaí, de Apoio Tático e Tático Motos, foram chamados para atender a uma ocorrência de furto no município. Por meio de grupo de WhatsApp, as equipes receberam a informação de que havia acontecido um furto em mercado e os indivíduos estariam tentando praticar furtos em outros estabelecimentos comerciais.
Inicialmente, um mercado atacadista na avenida Luiz Latorre teria sido alvo. Os indivíduos teriam entrado no local com a intenção de subtrair mercadorias, porém, não obtiveram êxito. Na ocasião, funcionários do estabelecimento conseguiram registrar as características do veículo utilizado pelo grupo, um Fiat Palio, cor chumbo. Diante dessas informações, o veículo foi inserido no sistema de monitoramento OCR da cidade.
Depois disso, os mesmos indivíduos foram identificados por equipes após nova tentativa de subtração de mercadorias, agora em um supermercado na avenida União dos Ferroviários. Ao deixarem o local, os guardas municipais fizeram a abordagem a três rapazes, que informaram que um quarto integrante do grupo estaria nas proximidades de um shopping conduzindo o veículo.
Os três indivíduos abordados relataram que haviam conseguido furtar mercadorias no interior de um hiperpermercado no bairro Moisés. Diante das informações, a equipe do Tático Motos deslocou-se até o local indicado, onde o quarto membro do grupo estaria, e conseguiu encontrá-lo, junto com o veículo mencionado, onde estavam os produtos furtados. Havia, ao todo, 49 latas de energético, além de uma mochila preta, ainda com etiqueta. Todos os objetos tinham sido furtados no hipermercado.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, sendo todos conduzidos à Central de Flagrantes. A equipe policial fez contato com o hipermercado e solicitou imagens do sistema de monitoramento. O estabelecimento informou que, mediante verificação do monitoramento interno, constatou que os quatro indivíduos estiveram no local e saíram com as mercadorias.
O grupo tinha três maiores de idade, dois de 18 anos e um de 19, e um menor, de 17 anos. A mãe do adolescente foi chamada para acompanhamento da ocorrência. O menor foi entregue à mãe, na presenta do advogado contratado por ela, mediante Termo de Compromisso do ECA. Os demais ficaram presos e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. O veículo foi entregue para a mãe do proprietário.