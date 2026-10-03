Guardas Municipais de Jundiaí, de Apoio Tático e Tático Motos, foram chamados para atender a uma ocorrência de furto no município. Por meio de grupo de WhatsApp, as equipes receberam a informação de que havia acontecido um furto em mercado e os indivíduos estariam tentando praticar furtos em outros estabelecimentos comerciais.

Inicialmente, um mercado atacadista na avenida Luiz Latorre teria sido alvo. Os indivíduos teriam entrado no local com a intenção de subtrair mercadorias, porém, não obtiveram êxito. Na ocasião, funcionários do estabelecimento conseguiram registrar as características do veículo utilizado pelo grupo, um Fiat Palio, cor chumbo. Diante dessas informações, o veículo foi inserido no sistema de monitoramento OCR da cidade.

Depois disso, os mesmos indivíduos foram identificados por equipes após nova tentativa de subtração de mercadorias, agora em um supermercado na avenida União dos Ferroviários. Ao deixarem o local, os guardas municipais fizeram a abordagem a três rapazes, que informaram que um quarto integrante do grupo estaria nas proximidades de um shopping conduzindo o veículo.