Durante a tarde de sexta-feira (2) três pessoas foram presas em Itupeva após uma série de furtos. As três pessoas usavam um Hyundai Creta alugado para praticar os furtos na região de Campinas. Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu informações de que os três, sendo dois homens e uma mulher, estariam em um shopping de Campinas. Durante o deslocamento da equipe ao local indicado, os policiais foram informados de que os suspeitos já haviam ido embora, levando, porém, um kit de body infantil, contendo três peças.

Diante das informações, a equipe fez buscas para localizar os suspeitos. E conseguiu encontrar o veículo utilizado pelo trio em um centro comercial na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva. Durante a busca veicular, foram localizados diversos produtos de marca, dentre os quais: um par de chinelos e um par de tênis da mesma marca. A mulher envolvida calçava também um par de tênis furtado. Um dos homens calçava também um par de tênis. Todos esses produtos teriam sido subtraídos de uma mesma loja que fica no local.

Ainda no interior do veículo, foram localizados uma calça, seis camisetas, uma camiseta regata e um short saia, produtos estes que teriam sido subtraídos de uma outra loja, em um shopping de Jundiaí. Foram encontrados, ainda, outros produtos cuja procedência não havia sido imediatamente identificada, sendo uma camiseta, um perfume, cinco pastas de dentes, dois frascos de gel fixador, um óleo corporal e três aparelhos de barbear.