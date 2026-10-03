03 de outubro de 2026
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DIVERSIFICAÇÃO

Dupla no tráfico: um com cocaína e crack, outro com maconha e dry

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Com 'produtos' diversificados, os dois homens trabalhavam em equipe, cada um com um 'departamento' da biqueira
Com 'produtos' diversificados, os dois homens trabalhavam em equipe, cada um com um 'departamento' da biqueira

Uma dupla foi flagrada traficando drogas no Nucleo Residencial Doutor Luiz de Mattos Pimenta, em Itatiba, na noite desta sexta-feira (2), mas chama atenção a divisão de negócios. Um foi pego com cocaína e crack, o segundo vendia maconha e dry.

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) estavam em patrulhamento pelo bairro Cecap quando, ao entrar no Residencial João Maggi, em um local já conhecido pela movimentação de tráfico, viram duas pessoas, uma delas segurava uma sacolinha branca e outro segurava uma preta. Ao notarem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir correndo, mas foram alcançados e abordados pela equipe.

Durante a busca pessoal, a equipe descobriu que um dos homens, de 23 anos, o da sacola branca, tinha 101 porções de maconha, 51 de “dry”, além da quantia de R$ 304 em notas pequenas. Já com o outro indivíduo, de 27 anos, havia, na sacola preta, 80 porções de cocaína, 49 de crack e R$ 259, também em notas trocadas.

A abordagem aconteceu por volta das 23h. Questionados, os indivíduos relataram que haviam assumido o horário às 20h, permanecendo no local até as 8h do dia subsequente, e que obteriam aproximadamente R$ 1 mil durante o período de atuação no comércio ilícito de entorpecentes. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos ao Plantão Policial.

As drogas apreendidas foram lacradas e encaminhadas ao Instituto de Criminalística para constatação provisória. Os valores em espécie e os telefones celulares foram apreendidos. O rapaz de 27 anos e o de 23 preferiram ficar em silêncio durante os respectivos interrogatórios. Os dois foram presos em flagrante e ficaram à disposição da Justiça.

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