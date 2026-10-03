Uma dupla foi flagrada traficando drogas no Nucleo Residencial Doutor Luiz de Mattos Pimenta, em Itatiba, na noite desta sexta-feira (2), mas chama atenção a divisão de negócios. Um foi pego com cocaína e crack, o segundo vendia maconha e dry.

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) estavam em patrulhamento pelo bairro Cecap quando, ao entrar no Residencial João Maggi, em um local já conhecido pela movimentação de tráfico, viram duas pessoas, uma delas segurava uma sacolinha branca e outro segurava uma preta. Ao notarem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir correndo, mas foram alcançados e abordados pela equipe.

Durante a busca pessoal, a equipe descobriu que um dos homens, de 23 anos, o da sacola branca, tinha 101 porções de maconha, 51 de “dry”, além da quantia de R$ 304 em notas pequenas. Já com o outro indivíduo, de 27 anos, havia, na sacola preta, 80 porções de cocaína, 49 de crack e R$ 259, também em notas trocadas.