Um caminhoneiro de 57 anos morreu após um acidente na madrugada desta sexta-feira (2), na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Itatiba. Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão conduzido pela vítima bateu na traseira de outro veículo, por volta das 4h, no sentido norte. As circunstâncias da batida ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

A vítima foi atendida por uma equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia e levada à Santa Casa de Itatiba. O homem chegou à unidade com vida, mas morreu posteriormente em razão dos ferimentos.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar Rodoviária esteve no local para atender a ocorrência. Quando a Polícia Civil foi acionada, porém, a cena do acidente já havia sido alterada após a atuação de uma empresa de seguro, o que impediu a realização da perícia no local naquele momento.