Um adolescente foi apreendido com 56 pinos de cocaína e R$ 1,1 mil em dinheiro durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (2), em Itupeva. A ocorrência teve início após uma denúncia recebida pelo Disque-Denúncia.

Segundo o registro policial, durante o patrulhamento, um indivíduo fugiu ao perceber a chegada das equipes e entrou em uma habitação coletiva. Durante as buscas, os policiais localizaram o adolescente tentando esconder um pacote com os entorpecentes e o dinheiro, em notas de pequeno valor. Segundo a Polícia Militar, o jovem contou que vendia drogas no local e que conseguia entre R$ 300 e R$ 400 por dia com a atividade.

Em outra casa, os policiais encontraram uma mulher que disse ser usuária de maconha. Ela estava com duas porções da droga e afirmou que esperava pelo irmão. Segundo o registro, ela também estava com um celular que teria recebido do adolescente.