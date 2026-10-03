Um adolescente foi apreendido com 56 pinos de cocaína e R$ 1,1 mil em dinheiro durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (2), em Itupeva. A ocorrência teve início após uma denúncia recebida pelo Disque-Denúncia.
Segundo o registro policial, durante o patrulhamento, um indivíduo fugiu ao perceber a chegada das equipes e entrou em uma habitação coletiva. Durante as buscas, os policiais localizaram o adolescente tentando esconder um pacote com os entorpecentes e o dinheiro, em notas de pequeno valor. Segundo a Polícia Militar, o jovem contou que vendia drogas no local e que conseguia entre R$ 300 e R$ 400 por dia com a atividade.
Em outra casa, os policiais encontraram uma mulher que disse ser usuária de maconha. Ela estava com duas porções da droga e afirmou que esperava pelo irmão. Segundo o registro, ela também estava com um celular que teria recebido do adolescente.
Por causa das características do local e dos vários pontos onde drogas poderiam estar escondidas, a PM pediu apoio do Canil da Guarda Municipal de Jundiaí. As equipes fizeram uma busca na área, mas não encontraram outras drogas.
Os três envolvidos foram levados ao Plantão Policial de Itupeva. Após o registro da ocorrência, o adolescente permaneceu apreendido e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas.