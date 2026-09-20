20 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Homem atropela cavalo e precisa fugir a pé para não apanhar

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O animal perdeu muito sangue e recebeu cuidados veterinários ainda no local
O animal perdeu muito sangue e recebeu cuidados veterinários ainda no local

Um cavalo com arreio, puxando uma charrete com duas pessoas, foi atropelado no final da noite deste sábado (19), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. O animal, que é argentino e participaria de um evento neste domingo (20), ficou gravemente ferido e perdeu bastante sangue.

O motorista do carro precisou fugir do local para não ser linchado. O veículo ficou danificado com o impacto contra o animal e também foi depredado por populares.

O carro foi todo depredado por populares

No carro, com o condutor, estavam duas amigas, que permaneceram no local na tentativa de evitar a depredação do automóvel, mas não conseguiram. Mesmo assim, elas permaneceram na região para providenciar a remoção do veículo, com o acionamento de um guincho.

Veterinários estiveram no local para prestar atendimento ao cavalo. Até a última apuração possível sobre o caso, por volta da 1h, o animal permanecia vivo.

Policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão atenderam a ocorrência.

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