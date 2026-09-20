Um cavalo com arreio, puxando uma charrete com duas pessoas, foi atropelado no final da noite deste sábado (19), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. O animal, que é argentino e participaria de um evento neste domingo (20), ficou gravemente ferido e perdeu bastante sangue.

O motorista do carro precisou fugir do local para não ser linchado. O veículo ficou danificado com o impacto contra o animal e também foi depredado por populares.