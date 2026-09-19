Caro leitor, o voto não é apenas um direito conquistado após longos períodos de lutas históricas. É, acima de tudo, a ferramenta mais poderosa que o cidadão possui para moldar o presente e definir o futuro da sociedade. A cada pleito eleitoral, milhões de pessoas comparecem às urnas para depositar a sua confiança em candidatos que assumirão a responsabilidade de administrar recursos públicos, propor leis e direcionar as políticas que afetam diretamente o cotidiano de toda a população.

No entanto, o valor desse ato depende da postura de quem vota. É nesse contexto que o conceito de voto consciente ganha centralidade e urgência.

Votar com consciência significa ir além da simples escolha de um número no dia da eleição.

Trata-se de um processo contínuo de reflexão, pesquisa e engajamento crítico. O eleitor consciente entende que a política não é um espetáculo de torcidas organizadas, nem um jogo de interesses pessoais, mas a gestão do bem comum. Por isso, a escolha de um representante não deve ser guiada por laços de amizade, troca de favores, promessas assistencialistas de curto prazo ou pela influência cega de discursos emocionais e inflamados.

Para exercer o voto de forma lúcida, o primeiro passo é a informação de qualidade. Em uma era dominada pela rapidez das redes sociais e pela proliferação de notícias falsas, checar a veracidade das informações tornou-se um dever cidadão. É fundamental conhecer a trajetória dos candidatos, investigar seu histórico político ou profissional, checar a coerência entre suas atuações passadas e suas propostas atuais, além de verificar se possuem pendências com a justiça. Analisar o plano de governo é igualmente indispensável: as propostas são realistas? Há orçamento para cumpri-las? Elas respeitam os direitos humanos e promovem o desenvolvimento sustentável?

Além disso, o voto consciente exige uma compreensão clara sobre as funções de cada cargo em disputa. Cobrar de um vereador ou deputado a construção de um hospital, ou exigir de um prefeito a alteração de uma lei federal, reflete o desconhecimento sobre as atribuições dos poderes Executivo e Legislativo. Quando o eleitor compreende o papel de cada representante, ele se torna capaz de formular cobranças pertinentes e de avaliar com precisão o desempenho dos eleitos ao longo do mandato.

Caro leitor, outro ponto crucial é reconhecer a importância do Poder Legislativo. Frequentemente, a atenção do eleitor concentra-se nos cargos do Executivo, como prefeitos, governadores e presidente. Contudo, são os vereadores, deputados e senadores que criam as leis, fiscalizam a aplicação do dinheiro público e aprovam o orçamento. Um Executivo sem o suporte de um Legislativo ético e comprometido estagna; da mesma forma, um Legislativo omisso ou corrupto compromete toda a administração pública.

Por fim, o exercício da cidadania não se encerra ao apertar a tecla "confirma" na urna eletrônica. O voto consciente é o ponto de partida de um ciclo contínuo de acompanhamento. Fiscalizar a atuação dos eleitos, acompanhar as votações importantes, participar de audiências públicas e cobrar a execução das promessas de campanha são atitudes essenciais para manter a democracia viva e funcional.

A transformação social, a melhoria na saúde, a excelência na educação e a garantia da segurança pública não acontecem por milagre, mas por escolhas políticas estruturadas. Quando a sociedade compreende o peso de sua decisão e assume a responsabilidade de votar com critério e ética, a democracia deixa de ser um mero ritual burocrático e se transforma em um instrumento real de justiça, igualdade e progresso para todos. Pense consciente.

Micéia Izidoro é psicopedagoga clínica e institucional, neuropsicopedagoga clínica e pós-graduada em ABA