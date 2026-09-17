A equipe de natação da Prefeitura de Jundiaí conquistou dez medalhas na 1ª etapa do Circuito Mirim da Federação Aquática Paulista, realizada no domingo (13), em Limeira. O grupo foi representado por 12 atletas, sob o comando dos técnicos André Schunck e Márcia Pavan.
Foram duas medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze. Miguel Beccari, da categoria Mirim 1, venceu os 200 metros livre e ficou em terceiro nos 100 metros medley. Nicolas Nakachima, Mirim 2, ganhou os 100 metros livre e foi prata nos 100 metros medley.
Entre os demais resultados, Lucas Morelli, da categoria Pré-Mirim, conquistou prata nos 25 metros costas e bronze nos 50 metros combinado. Eduardo Raffo foi bronze nos 25 metros borboleta, enquanto Ricardo Anselmo ficou em terceiro nos 25 metros borboleta.
Augusto Santos, da categoria Mirim 1, também conquistou bronze, nos 50 metros costas. Na mesma categoria, Elisa Wurgler terminou em terceiro nos 25 metros costas, completando a relação de medalhistas da equipe jundiaiense na etapa.
A competição marcou a participação dos jovens nadadores de Jundiaí no circuito estadual da categoria. Os resultados obtidos em Limeira representaram a primeira etapa da temporada para a equipe no Circuito Mirim da Federação Aquática Paulista.