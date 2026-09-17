A equipe de natação da Prefeitura de Jundiaí conquistou dez medalhas na 1ª etapa do Circuito Mirim da Federação Aquática Paulista, realizada no domingo (13), em Limeira. O grupo foi representado por 12 atletas, sob o comando dos técnicos André Schunck e Márcia Pavan.

Foram duas medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze. Miguel Beccari, da categoria Mirim 1, venceu os 200 metros livre e ficou em terceiro nos 100 metros medley. Nicolas Nakachima, Mirim 2, ganhou os 100 metros livre e foi prata nos 100 metros medley.

Entre os demais resultados, Lucas Morelli, da categoria Pré-Mirim, conquistou prata nos 25 metros costas e bronze nos 50 metros combinado. Eduardo Raffo foi bronze nos 25 metros borboleta, enquanto Ricardo Anselmo ficou em terceiro nos 25 metros borboleta.