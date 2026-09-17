Um homem de 29 anos foi preso por embriaguez ao volante na madrugada desta quinta-feira (17), no Jardim Tulipas, em Jundiaí. Durante o atendimento da ocorrência, ele se mostrou bastante nervoso, discutiu com os policiais militares e fez gestos ofensivos contra a equipe.
A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima na avenida Marginal do Rio Jundiaí.
No local, os PMs encontraram um carro acidentado, fora da pista e bastante danificado. Ao lado do veículo estava o condutor, que apresentava sinais aparentes de embriaguez.
Segundo a PM, o homem estava bastante alterado e foi agressivo com os policiais, chegando a fazer gestos ofensivos durante o atendimento.
Ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por embriaguez ao volante.