Um homem de 29 anos foi preso por embriaguez ao volante na madrugada desta quinta-feira (17), no Jardim Tulipas, em Jundiaí. Durante o atendimento da ocorrência, ele se mostrou bastante nervoso, discutiu com os policiais militares e fez gestos ofensivos contra a equipe.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima na avenida Marginal do Rio Jundiaí.

No local, os PMs encontraram um carro acidentado, fora da pista e bastante danificado. Ao lado do veículo estava o condutor, que apresentava sinais aparentes de embriaguez.