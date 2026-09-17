17 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Homem é preso suspeito de ameaçar a família toda

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao DP, onde permaneceu preso em flagrante
Ele foi conduzido ao DP, onde permaneceu preso em flagrante

Um homem de 52 anos foi preso por violência doméstica na noite desta quarta-feira (16), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Uma faca que teria sido usada por ele para ameaçar os familiares foi apreendida.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No endereço, os policiais encontraram a vítima, que relatou que o marido estava dentro da residência, armado com uma faca e fazendo ameaças contra toda a família.

Os PMs localizaram e abordaram o homem, que recebeu voz de prisão.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante. A faca foi apreendida e apresentada à autoridade policial.

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