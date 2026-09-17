Um homem de 52 anos foi preso por violência doméstica na noite desta quarta-feira (16), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Uma faca que teria sido usada por ele para ameaçar os familiares foi apreendida.
A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No endereço, os policiais encontraram a vítima, que relatou que o marido estava dentro da residência, armado com uma faca e fazendo ameaças contra toda a família.
Os PMs localizaram e abordaram o homem, que recebeu voz de prisão.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante. A faca foi apreendida e apresentada à autoridade policial.