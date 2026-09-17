17 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRÁFICO

Canil da GM apreende centenas de porções de drogas em 'biqueira'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Todo o material foi apresentado no DP para o registro da ocorrência
Todo o material foi apresentado no DP para o registro da ocorrência

Guardas municipais apreenderam centenas de porções de drogas em um ponto de tráfico no bairro Vilarejo, em Cabreúva. Ninguém foi preso.

Os GMs realizavam patrulhamento quando se depararam com traficantes comercializando drogas no local. Ao perceberem a aproximação da viatura, os bandidos fugiram.

Com o apoio dos cães de faro, os guardas fizeram buscas na região e localizaram as drogas escondidas.

Foram apreendidas 160 porções de cocaína, 60 pedras de crack, 47 porções de maconha e nove porções de Ice.

Todo o material foi apresentado na delegacia para o registro da ocorrência e deverá ser encaminhado para investigação pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários