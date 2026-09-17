Guardas municipais apreenderam centenas de porções de drogas em um ponto de tráfico no bairro Vilarejo, em Cabreúva. Ninguém foi preso.

Os GMs realizavam patrulhamento quando se depararam com traficantes comercializando drogas no local. Ao perceberem a aproximação da viatura, os bandidos fugiram.

Com o apoio dos cães de faro, os guardas fizeram buscas na região e localizaram as drogas escondidas.