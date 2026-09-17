Um homem, de 33 anos, chamado Ioman dos Santos, está desaparecido desde esta quarta-feira (16). Ele teria vindo a Jundiaí como ajudante em um caminhão, transportando uma mudança de Garanhuns, Pernambuco, para a Vila Marlene, na cidade.

O companheiro de serviço relata que é proprietário de uma loja de peças automotivas em Garanhuns e Ioman é mecânico da loja. Os dois vieram para Jundiaí transportando uma mudança no caminhão da loja. Chegaram na terça-feira (15) e acabaram dormindo na residência de destino. Na manhã da quarta-feira, porém, Ioman não estava mais na casa.

O companheiro de serviço o procurou em hospitais e outros locais e fez contato com familiares, mas sem sucesso. O celular de Ioman também não recebe ligações desde a data. Ioman usava bermuda branca, camiseta amarela e chinelo. Ele usa cavanhaque.