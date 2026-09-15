O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, suspendeu nesta terça-feira (15) a sessão que analisa a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A decisão ocorreu após o pedido de vista feito pelo ministro Flávio Dino, em meio a uma sessão marcada por divergências e bate-boca entre integrantes da Corte.

O julgamento também discute se o caso envolvendo Moraes deve ser analisado separadamente ou em conjunto com o processo que apura supostas irregularidades relacionadas ao ministro André Mendonça. A análise do caso de Mendonça está prevista para o dia 23 de setembro.

O ministro Gilmar Mendes apresentou uma questão de ordem para que os dois casos sejam julgados conjuntamente. A proposta também recebeu o apoio de Alexandre de Moraes.

Placar ficou em 4 a 3