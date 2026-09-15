15 de setembro de 2026
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PLACAR 4X3 NO STF

Fachin suspende sessão do STF após pedido de vista de Dino

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Evaristo Sá
A decisão ocorreu após o pedido de vista feito pelo ministro Flávio Dino, em meio a uma sessão marcada por divergências e bate-boca entre integrantes da Corte
A decisão ocorreu após o pedido de vista feito pelo ministro Flávio Dino, em meio a uma sessão marcada por divergências e bate-boca entre integrantes da Corte

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, suspendeu nesta terça-feira (15) a sessão que analisa a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A decisão ocorreu após o pedido de vista feito pelo ministro Flávio Dino, em meio a uma sessão marcada por divergências e bate-boca entre integrantes da Corte.

O julgamento também discute se o caso envolvendo Moraes deve ser analisado separadamente ou em conjunto com o processo que apura supostas irregularidades relacionadas ao ministro André Mendonça. A análise do caso de Mendonça está prevista para o dia 23 de setembro.

O ministro Gilmar Mendes apresentou uma questão de ordem para que os dois casos sejam julgados conjuntamente. A proposta também recebeu o apoio de Alexandre de Moraes.

Placar ficou em 4 a 3

No resultado provisório anunciado por Fachin, quatro ministros votaram contra a questão de ordem de Gilmar Mendes, mantendo os casos separados: Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Do outro lado, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes votaram a favor da análise conjunta. Flávio Dino também sinalizou que acompanha essa posição, mas pediu vista antes de concluir a votação.

Com isso, o placar provisório ficou em 4 votos a 3 pela manutenção dos julgamentos separados.

O pedido de vista permite que Dino tenha mais tempo para analisar o processo e pode suspender a conclusão da votação por até 90 dias. Na prática, a retomada pode ocorrer somente após as eleições, caso o prazo seja utilizado integralmente.

Sessão teve confronto entre ministros

A sessão foi marcada ainda por discussões entre os ministros. Em um dos momentos de maior tensão, Gilmar Mendes e André Mendonça trocaram acusações após divergências relacionadas ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Gilmar elevou o tom de voz e acusou Mendonça de agir com “desfaçatez”. O ministro respondeu: “Me respeite”, também aos gritos.

Flávio Dino também criticou a condução da sessão por Fachin e classificou o andamento dos trabalhos como “desastrado”.

O STF analisa o caso após um relatório da Polícia Federal apontar conversas entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Moraes nega irregularidades e contesta as acusações apresentadas no relatório.

A sessão foi suspensa sem uma decisão definitiva sobre a análise conjunta ou separada dos casos.

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