Estão abertas as inscrições para o 19º Concurso da Corte da Uva de Itupeva, que irá eleger as representantes da cidade para a Expo Uva 2026, que valoriza a tradição, a cultura e a história da produção agrícola no município.
Podem se inscrever para participar da seleção do concurso mulheres com idade entre 16 e 36 anos. As eleitas também receberão premiação em dinheiro, sendo para Rainha: R$ 5.000, 1ª Princesa: R$ 3.500 e 2ª Princesa: R$ 3.000.
As inscrições começaram na segunda-feira, 14 de setembro, e podem ser realizadas até 9 de outubro de 2026, presencialmente, na Secretaria Municipal de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, localizada Avenida Brasil, nº 705-C, Jardim Primavera, Itupeva/SP — ao lado da Unimed, das 8 às 16 horas.
O concurso será realizado no dia 29 de outubro de 2026, a partir das 19h, no Cine Teatro “Dr. Aluízio Rebello de Araújo”, localizado junto ao Parque da Cidade de Itupeva.
Segundo a Prefeitura de Itupeva a nova Corte da Uva será formada por Rainha e Princesas, que representarão Itupeva em solenidades oficiais, eventos de divulgação e atividades relacionadas à tradicional Expo Uva.
Critérios de avaliação
As candidatas serão avaliadas nos quesitos: elegância, simpatia, desenvoltura e representatividade do meio rural. Cada jurado atribuirá notas de 5 a 10. A nota final será calculada a partir das somas das notas atribuídas pelos jurados. A candidata com a maior pontuação final será eleita Rainha; as duas seguintes, em ordem de classificação, serão eleitas 1ª e 2ª Princesas.
Vale frisar, que a Comissão Julgadora será formada por, no mínimo, três integrantes, podendo reunir profissionais com atuação nas áreas artística e cultural, agricultura e turismo, além de representantes da sociedade civil ou do poder público.