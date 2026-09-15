Estão abertas as inscrições para o 19º Concurso da Corte da Uva de Itupeva, que irá eleger as representantes da cidade para a Expo Uva 2026, que valoriza a tradição, a cultura e a história da produção agrícola no município.

Podem se inscrever para participar da seleção do concurso mulheres com idade entre 16 e 36 anos. As eleitas também receberão premiação em dinheiro, sendo para Rainha: R$ 5.000, 1ª Princesa: R$ 3.500 e 2ª Princesa: R$ 3.000.

As inscrições começaram na segunda-feira, 14 de setembro, e podem ser realizadas até 9 de outubro de 2026, presencialmente, na Secretaria Municipal de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, localizada Avenida Brasil, nº 705-C, Jardim Primavera, Itupeva/SP — ao lado da Unimed, das 8 às 16 horas.