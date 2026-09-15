15 de setembro de 2026
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OPERAÇÃO NEXUS

Câmeras de associação teriam sido usadas para vigiar à polícia

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto: Polícia Militar/Divulgação
Operação que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Operação que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Câmeras de segurança instaladas por uma associação de moradores de Itatiba (SP) foram apreendidas durante uma operação que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público (MP), o sistema de monitoramento teria sido utilizado pelo grupo para acompanhar, a movimentação das forças de segurança pela cidade.

A associação de moradores é ligada ao vereador Carlos Eduardo de Oliveira Franco, conhecido como Du Guaca (MDB), e à esposa dele. Conforme documentos apreendidos durante as investigações, os dois teriam presidido a entidade em períodos diferentes.

De acordo com o MP, o acesso às câmeras permitia que os suspeitos acompanhassem a movimentação dos agentes de segurança praticamente em tempo real. O monitoramento constante teria dificultado o trabalho das forças policiais, já que os integrantes do grupo conseguiam identificar a presença de viaturas e antecipar possíveis ações de combate ao tráfico.

As informações fazem parte da investigação que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Itatiba. O vereador está entre os investigados na operação.

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