Câmeras de segurança instaladas por uma associação de moradores de Itatiba (SP) foram apreendidas durante uma operação que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público (MP), o sistema de monitoramento teria sido utilizado pelo grupo para acompanhar, a movimentação das forças de segurança pela cidade.

A associação de moradores é ligada ao vereador Carlos Eduardo de Oliveira Franco, conhecido como Du Guaca (MDB), e à esposa dele. Conforme documentos apreendidos durante as investigações, os dois teriam presidido a entidade em períodos diferentes.

De acordo com o MP, o acesso às câmeras permitia que os suspeitos acompanhassem a movimentação dos agentes de segurança praticamente em tempo real. O monitoramento constante teria dificultado o trabalho das forças policiais, já que os integrantes do grupo conseguiam identificar a presença de viaturas e antecipar possíveis ações de combate ao tráfico.