A primeira parte da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes foi marcada, nesta terça-feira (15), por bate-boca entre integrantes da Corte e declarações de impedimento. O julgamento foi suspenso pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, em razão do horário eleitoral gratuito, e será retomado às 15h.

Esta é a primeira vez que o STF se reúne para deliberar sobre a abertura de um inquérito contra um dos próprios ministros. A crise teve início após o ministro André Mendonça, relator do caso envolvendo o Banco Master, retirar o sigilo de conversas entre Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A sessão foi antecedida por uma série de vazamentos de diálogos que também envolveram Vorcaro e pessoas ligadas aos ministros Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Nos últimos dias, aliados de Moraes afirmaram que o ministro não seria o único integrante da Corte a ter familiares relacionados ao banqueiro e indicaram que novas revelações poderiam surgir.