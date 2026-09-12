Caro leitor, imagine-se chegando em casa, faminto e cansado após um dia estressante. Você entra no chuveiro, toma um relaxante banho quente e veste uma roupa limpa e cheirosa. Empolgado, você corre para a mesa, e já se prepara para comer uma deliciosa refeição com pessoas queridas ou mesmo só. Conseguiu visualizar toda esta cena? O que você sentiu? Um sentimento profundo de satisfação, bem-estar e felicidade? Se a sua resposta é sim, então, você acaba de experienciar o nobre e poderoso sentimento que chamamos de gratidão.

Sim, a gratidão é um sentimento profundo, que nos traz plena satisfação, bem-estar e felicidade, que por sua vez, nos faz conduzir a vida com positividade, refletindo diretamente em nossas ações e decisões, pois, quanto mais positivos somos, mais otimistas nos sentimos, ao ponto de contagiar positivamente todos ao nosso redor, favorecendo as relações sociais, profissionais e pessoais.

A gratidão é um sentimento tão poderoso que a ciência já comprovou os seus incríveis benefícios à saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico, redução da pressão arterial e do estresse, melhor qualidade do sono, maior disposição física dentre outros inúmeros benefícios. Quando fazemos da gratidão um hábito, encontramos nas pequenas coisas da vida motivos para agradecer.

Mas, como exercitarmos a gratidão? Primeiro, ao passarmos por desafios ou situações frustrantes, devemos procurar motivos para agradecer. Muitas vezes pode parecer impossível, mas, aos poucos, você conseguirá ver que, apesar das coisas não acontecerem do modo como você desejou, você aprenderá com as situações e estas lições lhe ajudarão a tomar melhores decisões no futuro.

A gratidão está além de dizermos obrigado de forma mecânica. Ela nos impulsiona a olharmos para nós mesmos com o olhar de apreciação, pois, quando somos gratos, não só pelo que temos, mas, também pelo que somos, começamos a nos ver de forma positiva, enxergando em nós as várias qualidades que temos e não só os defeitos. Isso é o início do amor-próprio.

Olhe para as coisas em sua vida e imagine-se sem elas. Como seria? Quando fazemos esse exercício, vemos que tudo ao nosso redor é motivo para agradecermos. Então, o que você acha de iniciar este hábito agora mesmo? Pense nisso!

