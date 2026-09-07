Há duas semanas o JJ vem dedicando um espaço do jornal impresso e no portal para que os candidatos aos cargos de deputado estadual e federal da Região Metropolitana de Jundiaí e macro região exponham suas propostas de campanha nas mais diferentes áreas.

Tema como: saúde, mobilidade, transporte, infraestrutura viária e educação, já foram tratados por aqui.



Desta vez a pergunta gira em torno dos projetos para estimular a geração de empregos e renda para os trabalhadores. Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Vale lembrar, que nem todos os candidatos contatados da RMJ estão enviando as respostas.



PROPOSTAS DOS CANDIDATOS

JOÃO PAULO

A principal medida é ligar os incentivos públicos à geração de emprego qualificado. Vou defender uma política regional para atrair e ampliar empresas de tecnologia, indústria avançada, logística e serviços, condicionando apoio do Estado à contratação local, melhores salários e formação profissional. Etecs, Fatecs, Senai e empresas devem trabalhar juntas para formar exatamente os profissionais que a RMJ precisa.