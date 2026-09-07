Há duas semanas o JJ vem dedicando um espaço do jornal impresso e no portal para que os candidatos aos cargos de deputado estadual e federal da Região Metropolitana de Jundiaí e macro região exponham suas propostas de campanha nas mais diferentes áreas.
Tema como: saúde, mobilidade, transporte, infraestrutura viária e educação, já foram tratados por aqui.
Desta vez a pergunta gira em torno dos projetos para estimular a geração de empregos e renda para os trabalhadores. Todos os candidatos recebem a mesma pergunta e têm o mesmo espaço para a resposta. Vale lembrar, que nem todos os candidatos contatados da RMJ estão enviando as respostas.
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS
JOÃO PAULO
A principal medida é ligar os incentivos públicos à geração de emprego qualificado. Vou defender uma política regional para atrair e ampliar empresas de tecnologia, indústria avançada, logística e serviços, condicionando apoio do Estado à contratação local, melhores salários e formação profissional. Etecs, Fatecs, Senai e empresas devem trabalhar juntas para formar exatamente os profissionais que a RMJ precisa.
FAOUAZ TAHA
A geração de empregos com melhores ofertas de rendimentos também tem total relação com a qualificação dos profissionais e preparo para as novas vocações do mercado de trabalho da nossa Região. Como deputado estadual, é possível articular programas com governos estadual e federal que fomentem essa relação, recursos que fortaleçam nossas escolas técnicas e Fatec, e ainda trazer mais universidades para nossa Região, que movimentam a formação e qualificam a mão-de-obra.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Gerar empregos de qualidade exige unir qualificação profissional e um ambiente favorável aos investimentos. Em Brasília, vou trabalhar por políticas que estimulem empresas de tecnologia, inovação e setores de maior valor agregado a investir na Região Metropolitana de Jundiaí. Ao mesmo tempo, precisamos ampliar a qualificação por meio do SenaiI, escolas técnicas e institutos federais e avançar na desburocratização. É assim que criamos condições para gerar empregos mais qualificados, melhores salários e mais renda para as famílias da região.
PADRE SILVIO ANDREI
A principal medida é aproximar a formação profissional das necessidades reais da economia. A região precisa ampliar cursos técnicos e profissionalizantes, apoiar a inovação e criar condições para novas empresas e investimentos. Com qualificação, infraestrutura e ambiente favorável aos negócios, podemos gerar empregos melhores, aumentar a renda e preparar os trabalhadores para as novas oportunidades.
CRISTIANO LOPES
A principal medida é alinhar qualificação às vagas reais da região. Como deputado federal, vou buscar recursos e parcerias com Instituto Federal, Senai, Senac, Etecs, empresas e municípios para formar trabalhadores em tecnologia, logística, indústria e serviços. Também vou defender menos burocracia, crédito e inovação para pequenos negócios gerarem empregos melhores e salários mais altos.
PEDRO BIGARDI
A Região Metropolitana precisa de planejamento no seu desenvolvimento para valorizar a variedade de setores produtivos, como a indústria, comércio e serviços, turismo de negócios, gastronômico e rural, e a agricultura. Como Deputado Estadual vou trabalhar para que as agências de fomento de desenvolvimento econômico do Governo Estadual atuem na formação de mão de obra qualificada para esses setores.
EDICARLOS VIEIRA
Emprego com salário melhor começa pela qualificação. Defendo mais investimentos na capacitação profissional e a ampliação dos cursos superiores do Instituto Federal em Jundiaí, conectados às áreas que mais empregam na região. Também precisamos aproximar empresas e instituições de ensino para preparar nossos jovens para as novas profissões e gerar oportunidades com melhores salários.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Quanto menor a intervenção do governo, mais favorável o ambiente para quem produz, investe e gera empregos. Como deputado federal, vou lutar por menos burocracia, segurança jurídica e incentivos ao investimento, aproximando empresas, Etecs, universidades, institutos e Sistema S para qualificar trabalhadores, inclusive os acima de 50 anos. Mais produtividade significa empregos melhores, salários maiores e qualidade de vida.
FERNANDO PASQUALINO
Salário bom só existe onde empresa cresce, e empresa não cresce pagando imposto que sufoca. Vou brigar em Brasília por menos imposto pra quem empreende e gera emprego aqui na região, e por recurso federal pra estrada e infraestrutura que atraem mais indústria, logística e serviço de verdade pra RMJ. Emprego melhor começa dando força pra quem já trabalha e empreende na nossa Região.
ELLEN MARTINELLI
A principal medida é aproximar cada vez mais a formação profissional das necessidades das empresas. Vou defender investimentos em qualificação técnica, inovação e infraestrutura, além de buscar recursos para atrair novos negócios. Com mão de obra qualificada e empresas competitivas, a Região Metropolitana de Jundiaí poderá gerar mais empregos, melhores salários e novas oportunidades para nossa população.
DANILO JOAN
A principal medida é criar um ambiente que atraia investimentos e, ao mesmo tempo, prepare nossa população para as oportunidades. Em Cajamar, trabalhamos com planejamento, infraestrutura, tecnologia, educação e desburocratização para fortalecer o desenvolvimento da cidade.