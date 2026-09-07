A Polícia Militar registrou, no início da tarde desta segunda-feira (7), o terceiro flagrante de furto em apenas três dias em um supermercado desativado localizado na avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. Somente nas últimas 15 horas, esta foi a segunda prisão no mesmo imóvel.
Durante patrulhamento pela região, por volta do meio-dia, os policiais perceberam que a porta de acesso ao estabelecimento estava novamente arrombada e aberta. Diante da suspeita de uma nova invasão, a equipe entrou no prédio para averiguar a situação.
No interior do supermercado, os militares encontraram uma grande quantidade de fios já cortados e amontoados no chão, prontos para serem retirados do local.
Ao prosseguirem com a vistoria, os policiais avistaram um homem pendurado na estrutura do telhado. Ele utilizava um alicate para cortar mais fios da rede elétrica do prédio.
Os militares determinaram que o suspeito descesse, realizando a abordagem em seguida. O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial.
O delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto, deixando o suspeito à disposição da Justiça.