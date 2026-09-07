A Polícia Militar registrou, no início da tarde desta segunda-feira (7), o terceiro flagrante de furto em apenas três dias em um supermercado desativado localizado na avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. Somente nas últimas 15 horas, esta foi a segunda prisão no mesmo imóvel.

Durante patrulhamento pela região, por volta do meio-dia, os policiais perceberam que a porta de acesso ao estabelecimento estava novamente arrombada e aberta. Diante da suspeita de uma nova invasão, a equipe entrou no prédio para averiguar a situação.

No interior do supermercado, os militares encontraram uma grande quantidade de fios já cortados e amontoados no chão, prontos para serem retirados do local.