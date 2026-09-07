Quatro pessoas, entre elas uma mulher, foram presas pela Polícia Militar na noite deste domingo (6), durante um furto em um supermercado desativado na avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. O grupo é suspeito de retirar mercadorias e fios da estrutura do imóvel.
A PM foi acionada após uma denúncia de furto em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a porta de vidro da entrada havia sido quebrada, indicando a invasão do estabelecimento.
Durante a varredura no prédio, os militares localizaram inicialmente uma mulher escondida no interior do supermercado. Com ela foram encontrados diversos produtos, entre eles caixas de leite condensado.
Na sequência, os policiais encontraram outros três integrantes do grupo, um deles de nacionalidade venezuelana. Com os suspeitos havia uma mochila contendo fios retirados da rede elétrica e do sistema de ar-condicionado do prédio, além de uma lixadeira utilizada para cortar o material.
Os quatro foram encaminhados ao Plantão Policial, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada pelo crime de furto qualificado. Permaneceram à disposição da Justiça.
VIROU UM PROBLEMÃO
Supermercados desativados em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e outras cidades da região têm se tornado alvos frequentes de criminosos. Embora funcionassem sob duas bandeiras diferentes, todos pertencem ao mesmo grupo atacadista. Desde o encerramento das atividades, as invasões têm sido recorrentes e, em diversos casos, terminam com prisões em flagrante.
Neste fim de semana, três homens foram presos enquanto furtavam um supermercado desativado na avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. Mesmo fechado ao público, o estabelecimento ainda armazenava diversas mercadorias nas prateleiras, assim como os demais supermercados fechados.
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos pretendiam levar produtos do mercado e também fios do sistema de ar-condicionado.
Após receber uma denúncia, equipes da PM foram até o endereço e realizaram uma varredura no interior do prédio. Os três homens foram encontrados escondidos e detidos no local.
Com eles, os policiais apreenderam quatro sacos de carvão, garrafas de bebidas, diversos outros produtos e fios retirados da estrutura do supermercado. Durante a ocorrência, os suspeitos confessaram que invadiram o imóvel para furtar mercadorias e todo o material que conseguissem transportar.
Na parte externa do estabelecimento, os militares localizaram um veículo pertencente a um dos detidos. A suspeita é de que o automóvel seria utilizado para transportar os produtos furtados.
Os três foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Eles permaneceram à disposição da Justiça.