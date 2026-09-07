Quatro pessoas, entre elas uma mulher, foram presas pela Polícia Militar na noite deste domingo (6), durante um furto em um supermercado desativado na avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. O grupo é suspeito de retirar mercadorias e fios da estrutura do imóvel.

A PM foi acionada após uma denúncia de furto em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a porta de vidro da entrada havia sido quebrada, indicando a invasão do estabelecimento.

Durante a varredura no prédio, os militares localizaram inicialmente uma mulher escondida no interior do supermercado. Com ela foram encontrados diversos produtos, entre eles caixas de leite condensado.