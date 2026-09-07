Uma mulher foi vítima de violência doméstica neste fim de semana, no Jardim Tulipas, em Jundiaí. Ela contou que foi agredida pelo marido com diversos socos no rosto, na presença dos três filhos do casal, todos crianças. O agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o relato da vítima, o homem chegou em casa bastante alterado e, sem motivo aparente, passou a agredi-la fisicamente, na frente dos filhos. Após as agressões, ele começou a retirar roupas das gavetas e a arremessá-las para fora da residência, enquanto continuava a ofendê-la verbalmente.

A situação só foi interrompida com a chegada da mãe da vítima, que interveio para defender a filha. Ainda segundo o registro da ocorrência, o agressor também tentou partir para cima da sogra diante das crianças.