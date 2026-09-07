Supermercados desativados em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e outras cidades da região têm se tornado alvos frequentes de criminosos. Embora funcionassem sob duas bandeiras diferentes, todos pertencem ao mesmo grupo atacadista. Desde o encerramento das atividades, as invasões têm sido recorrentes e, em diversos casos, terminam com prisões em flagrante.

Neste fim de semana, três homens foram presos enquanto furtavam um supermercado desativado na avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. Mesmo fechado ao público, o estabelecimento ainda armazenava diversas mercadorias nas prateleiras, assim como os demais supermercados fechados.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos pretendiam levar produtos do mercado e também fios do sistema de ar-condicionado.