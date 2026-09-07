Supermercados desativados em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e outras cidades da região têm se tornado alvos frequentes de criminosos. Embora funcionassem sob duas bandeiras diferentes, todos pertencem ao mesmo grupo atacadista. Desde o encerramento das atividades, as invasões têm sido recorrentes e, em diversos casos, terminam com prisões em flagrante.
Neste fim de semana, três homens foram presos enquanto furtavam um supermercado desativado na avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. Mesmo fechado ao público, o estabelecimento ainda armazenava diversas mercadorias nas prateleiras, assim como os demais supermercados fechados.
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos pretendiam levar produtos do mercado e também fios do sistema de ar-condicionado.
Após receber uma denúncia, equipes da PM foram até o endereço e realizaram uma varredura no interior do prédio. Os três homens foram encontrados escondidos e detidos no local.
Com eles, os policiais apreenderam quatro sacos de carvão, garrafas de bebidas, diversos outros produtos e fios retirados da estrutura do supermercado. Durante a ocorrência, os suspeitos confessaram que invadiram o imóvel para furtar mercadorias e todo o material que conseguissem transportar.
Na parte externa do estabelecimento, os militares localizaram um veículo pertencente a um dos detidos. A suspeita é de que o automóvel seria utilizado para transportar os produtos furtados.
Os três foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Eles permaneceram à disposição da Justiça.