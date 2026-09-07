Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (6), após tentar furtar fios elétricos de uma residência em construção, na Vila Municipal, em Jundiaí. O suspeito foi contido por moradores da vizinhança até a chegada da Polícia Militar.
Segundo informações apuradas no local, o criminoso invadiu o imóvel pulando o muro. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades.
Enquanto retirava a fiação da residência, o suspeito acabou chamando a atenção de vizinhos, que ouviram barulhos vindos do imóvel. No momento em que ele tentava fugir, pulando novamente o muro para a rua, foi abordado e imobilizado pelos moradores.
O proprietário da casa, que mora na mesma via, foi avisado sobre a invasão e acionou a Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram, encontraram diversos metros de fios já separados pelo suspeito, prontos para serem levados.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.