Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (6), após tentar furtar fios elétricos de uma residência em construção, na Vila Municipal, em Jundiaí. O suspeito foi contido por moradores da vizinhança até a chegada da Polícia Militar.

Segundo informações apuradas no local, o criminoso invadiu o imóvel pulando o muro. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades.

Enquanto retirava a fiação da residência, o suspeito acabou chamando a atenção de vizinhos, que ouviram barulhos vindos do imóvel. No momento em que ele tentava fugir, pulando novamente o muro para a rua, foi abordado e imobilizado pelos moradores.