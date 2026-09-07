07 de setembro de 2026
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A PM FOI CHAMADA

Vizinhança detém ladrão em ação em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Fios e ferramentas já haviam sido separados
Fios e ferramentas já haviam sido separados

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (6), após tentar furtar fios elétricos de uma residência em construção, na Vila Municipal, em Jundiaí. O suspeito foi contido por moradores da vizinhança até a chegada da Polícia Militar.

Segundo informações apuradas no local, o criminoso invadiu o imóvel pulando o muro. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades.

Enquanto retirava a fiação da residência, o suspeito acabou chamando a atenção de vizinhos, que ouviram barulhos vindos do imóvel. No momento em que ele tentava fugir, pulando novamente o muro para a rua, foi abordado e imobilizado pelos moradores.

O proprietário da casa, que mora na mesma via, foi avisado sobre a invasão e acionou a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram, encontraram diversos metros de fios já separados pelo suspeito, prontos para serem levados.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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