Procurado por roubo, extorsão e corrupção de menor é preso capturado pela Força Tática em Campo Limpo Paulista**Um homem que era procurado pela Justiça pelos crimes de roubo, extorsão e corrupção de menor foi preso na noite deste domingo (6), no bairro São José 2, em Campo Limpo Paulista. A captura foi realizada por policiais militares da Força Tática do 49º Batalhão.

Os militares já tinham em mãos um mandado de prisão e informações sobre o paradeiro do foragido. Com base nos levantamentos, a equipe do 1º Pelotão de Força Tática seguiu até a rua Radaméris Curtolo para tentar localizá-lo.

Na rua, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu em direção a uma viela próxima de sua residência, na tentativa de escapar. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo antes que ele conseguisse se esconder.