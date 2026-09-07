Um homem de 25 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (7) após a motocicleta em que estava atingir a lateral de um ônibus do transporte coletivo, no cruzamento das ruas Rangel Pestana e Siqueira de Moraes, no Centro de Jundiaí. A vítima estava na garupa da moto. O condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Vicente. A motorista do ônibus, bastante abalada com o acidente, também precisou de atendimento médico.

De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar, inclusive por meio de imagens do sistema de monitoramento da Prefeitura, há indícios de que a motocicleta tenha avançado o sinal vermelho antes da colisão.

Com o impacto, o garupa morreu ainda no local. O motociclista foi socorrido por equipes de resgate e levado ao hospital.