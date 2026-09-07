Um homem de 25 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (7) após a motocicleta em que estava atingir a lateral de um ônibus do transporte coletivo, no cruzamento das ruas Rangel Pestana e Siqueira de Moraes, no Centro de Jundiaí. A vítima estava na garupa da moto. O condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Vicente. A motorista do ônibus, bastante abalada com o acidente, também precisou de atendimento médico.
De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar, inclusive por meio de imagens do sistema de monitoramento da Prefeitura, há indícios de que a motocicleta tenha avançado o sinal vermelho antes da colisão.
Com o impacto, o garupa morreu ainda no local. O motociclista foi socorrido por equipes de resgate e levado ao hospital.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Perícia Técnica, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer a dinâmica do acidente.
Após a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos antes de ser liberado à família.
A ocorrência foi registrada inicialmente como morte suspeita, e as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.