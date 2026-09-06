Um avião de carga Boeing 767-300 saiu da pista após pousar no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, e atingiu vários veículos na tarde deste domingo (6). A aeronave pegou fogo após o acidente, provocando uma grande coluna de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros e Resgate de Miami-Dade, há várias pessoas feridas.
O avião havia partido do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico, e pousou em Miami por volta das 14h, no horário local, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA). Mais de 60 unidades de emergência foram deslocadas para atender a ocorrência e combater o incêndio.
"As equipes chegaram ao local e encontraram um avião que havia pegado fogo em decorrência do acidente, com grandes chamas e muita fumaça", informou o Corpo de Bombeiros e Resgate de Miami-Dade. "Os bombeiros trabalham para extinguir o incêndio, e há várias pessoas feridas."
A aeronave envolvida era o voo 7598 da Prime Air, serviço de transporte de cargas da Amazon, segundo Greg Chin, porta-voz do Aeroporto de Miami. Após o acidente, todas as pistas de pouso, decolagem e taxiamento foram fechadas a partir das 15h. As decolagens com destino ao aeroporto também foram suspensas.
Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações detalhadas sobre o número de feridos ou a causa do acidente. A Amazon não havia se manifestado imediatamente sobre a ocorrência. As autoridades locais e a FAA devem apurar as circunstâncias que levaram a aeronave a sair da pista.