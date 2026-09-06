Um técnico de raio X que recebe cerca de R$ 2,3 mil por mês teve o pedido de gratuidade da Justiça negado ao processar o Bradesco na comarca de Osasco, onde está localizada a sede do banco. O autor mora em Guarulhos e, segundo a decisão, o fato de ter escolhido ajuizar a ação em outra cidade e contratado um advogado com escritório fora de seu município indicaria capacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

A decisão foi assinada pelo juiz Raphael Martins de Oliveira. De acordo com os autos, o deslocamento entre Guarulhos e Osasco por transporte público custa aproximadamente R$ 20, considerando ida e volta, enquanto as custas processuais que o técnico terá de pagar são estimadas em cerca de R$ 500. O autor apresentou holerites no processo, com remuneração líquida próxima de R$ 2 mil após os descontos.

"A parte-autora (...) contratou advogado particular, com escritório localizado em outra cidade, para ajuizar a presente ação em Comarca diversa daquela de seu domicílio, (...) demonstrando ter condições de deslocar-se para a comarca de Osasco a fim de comparecer às audiências eventualmente designadas ou participar de outros atos judiciais que dependem de sua presença", escreveu o magistrado. A defesa recorreu da decisão.