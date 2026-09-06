Sete unidades das Fábricas de Cultura, em São Paulo e São Bernardo do Campo, recebem durante setembro uma programação gratuita dedicada a Michael Jackson. A agenda reúne espetáculos, sessões de cinema, oficinas, atividades de dança, jogos e exposições inspiradas na trajetória do cantor. As ações ocorrem ao longo do mês e são voltadas a diferentes faixas etárias.

Entre os destaques estão os espetáculos The Thriller Experience e The Jackson’s Funk, que apresentam releituras da obra do artista a partir de diferentes linguagens. Também estão previstas sessões do filme Michael Jackson (2026) e de Moonwalker (1988), além da oficina “Heal the World”, com Ivy Farias, destinada a crianças de 7 a 12 anos.

A programação inclui ainda atividades como o Baile NostalJackson, aulas de zumba, danças urbanas, samba-rock, alongamento, pilates e yoga. Em São Bernardo do Campo, o festival Michael Jackson – A Lenda Nunca Morre, Ela Dança será realizado no dia 26, das 14h às 17h. As unidades também terão a atividade Colorindo o Rei do Pop durante todo o mês.