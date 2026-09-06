Quando o surgimento de piolhos vira pauta pública, é comum ver o tema ser associado à falta de cuidados, higiene ou vigilância. No entanto, especialistas alertam que a pediculose, nome médico para a infestação por piolhos, é um problema extremamente comum na infância e que não escolhe classe social, hábitos de limpeza ou tipo de cabelo.

"O piolho é um parasita transmissível que não tem nenhuma relação com a falta de higiene pessoal ou com a limpeza do ambiente", explica Hamilton Robledo, pediatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. "É fundamental desmistificar essa ideia para evitar o constrangimento das crianças e das famílias, focando no que realmente importa, que é a prevenção e a identificação precoce."

Causas do piolho e modo de transmissão