Quando o surgimento de piolhos vira pauta pública, é comum ver o tema ser associado à falta de cuidados, higiene ou vigilância. No entanto, especialistas alertam que a pediculose, nome médico para a infestação por piolhos, é um problema extremamente comum na infância e que não escolhe classe social, hábitos de limpeza ou tipo de cabelo.
"O piolho é um parasita transmissível que não tem nenhuma relação com a falta de higiene pessoal ou com a limpeza do ambiente", explica Hamilton Robledo, pediatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. "É fundamental desmistificar essa ideia para evitar o constrangimento das crianças e das famílias, focando no que realmente importa, que é a prevenção e a identificação precoce."
Causas do piolho e modo de transmissão
A pediculose é causada pelo Pediculus humanus capitis, um pequeno inseto que se alimenta do sangue do couro cabeludo. Ao contrário do que muitos pensam, o piolho não pula e não voa. A transmissão ocorre exclusivamente pelo contato direto de cabeça com cabeça , muito frequente em brincadeiras e atividades escolares. A transmissão também pode se dar, com menor frequência, pelo compartilhamento de objetos de uso pessoal.
Uso compartilhado de bonés, escovas de cabelo, tiaras, travesseiros e presilhas pode facilitar a passagem do inseto de uma pessoa para outra, tornando o ambiente escolar e de convivência infantil os locais de maior propagação.
Cuidados e tratamento
O sinal mais clássico da infestação é a coceira intensa na região do couro cabeludo, principalmente na nuca e atrás das orelhas. O tratamento deve ser iniciado assim que as lêndeas (ovos) ou os piolhos vivos forem identificados.
A abordagem principal envolve o uso diário de pente fino em cabelos úmidos e com condicionador, o que facilita a remoção dos insetos e ovos. Em alguns casos, é necessário o uso de medicamentos, loções e shampoos para a remoção completa dos piolhos. É importante ressaltar que o uso de medicamentos só deve ser prescrito por profissionais, respeitando a idade e as condições de cada criança.
"É crucial ressaltar que os pais jamais devem aplicar receitas caseiras, remédios sem prescrição ou produtos químicos não indicados por médicos, pois o couro cabeludo das crianças é sensível e suscetível a queimaduras e reações alérgicas graves. Além disso, todos os moradores da casa devem ser examinados e, se necessário, tratados ao mesmo tempo para evitar o ciclo de reinfestação”, alerta Robledo.
Modo de prevenção
Prevenir a pediculose exige atenção contínua e conscientização no dia a dia. As principais recomendações incluem:
- Vistoriar o couro cabeludo das crianças semanalmente, utilizando pente fino.
- Orientar os pequenos a não compartilhar objetos de uso pessoal, como pentes, escovas, bonés e presilhas.
- Manter cabelos compridos presos durante atividades de grupo ou no ambiente escolar.
- Lavar roupas de cama e toalhas de pessoas infestadas com água quente ou passá-las a ferro.
"A melhor forma de lidar com a pediculose é a naturalidade e a comunicação aberta. Avisar a escola ou os responsáveis por outras crianças do convívio imediato não é motivo de vergonha, mas sim uma atitude responsável que interrompe a cadeia de transmissão rapidamente", conclui o pediatra.