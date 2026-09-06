Um estudo com 2.163 crianças e jovens de São Paulo e Porto Alegre identificou uma associação entre um escore de risco genético e a evolução da depressão ao longo do desenvolvimento. Segundo os pesquisadores, indivíduos com maior pontuação apresentaram tendência a uma progressão mais rápida e grave dos sintomas entre a infância e o início da vida adulta.

A pesquisa também encontrou relação entre o maior risco genético e a ocorrência de autolesão não suicida entre jovens que já tinham diagnóstico de transtorno depressivo maior. O comportamento consiste em provocar intencionalmente ferimentos no próprio corpo, sem intenção de causar a própria morte. Os resultados foram publicados em julho na revista Biological Psychiatry.

Um dos principais achados é a aplicação desse marcador em uma população brasileira, caracterizada por elevada miscigenação. A maior parte das pesquisas sobre risco poligênico para transtornos psiquiátricos é baseada em pessoas de ancestralidade europeia, o que pode limitar a precisão dessas ferramentas em outras populações. “Nosso artigo buscou responder se o risco genético para depressão apenas define um ponto de partida para o surgimento do transtorno ou se também molda a forma como os sintomas evoluem à medida que um jovem cresce”, explica o psiquiatra Marcelo Brañas, da Unifesp.