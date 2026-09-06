Um acidente envolvendo três veículos de carga deixou uma pessoa gravemente ferida e provocou congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva, na manhã desta sexta-feira (4). A ocorrência foi registrada no km 71, no sentido interior.

Segundo informações apuradas no local, uma CVC DAF trafegava pela rodovia quando sofreu um estouro de pneu e parou no acostamento. Na sequência, uma carreta Volvo, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu a traseira da CVC, que foi projetada contra o canteiro central.

Logo depois, uma carreta Scania que seguia pela via não conseguiu frear ou desviar a tempo e bateu contra a traseira da Volvo, dando sequência à colisão.