Um acidente envolvendo três veículos de carga deixou uma pessoa gravemente ferida e provocou congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva, na manhã desta sexta-feira (4). A ocorrência foi registrada no km 71, no sentido interior.
Segundo informações apuradas no local, uma CVC DAF trafegava pela rodovia quando sofreu um estouro de pneu e parou no acostamento. Na sequência, uma carreta Volvo, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu a traseira da CVC, que foi projetada contra o canteiro central.
Logo depois, uma carreta Scania que seguia pela via não conseguiu frear ou desviar a tempo e bateu contra a traseira da Volvo, dando sequência à colisão.
O motorista do caminhão Volvo ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital por uma ambulância. O condutor da CVC sofreu ferimentos leves, mas recusou encaminhamento médico. Já o motorista da Scania saiu ileso.
A colisão provocou derramamento de carga de papelão e exigiu a atuação das equipes de conservação da concessionária Autoban. Parte da carga foi reposicionada no canteiro central e no gramado lateral.
Todas as faixas e o acostamento no sentido norte ficaram interditados das 2h12 às 5h53. Durante o período, o tráfego foi desviado no km 70. A ocorrência provocou cerca de 2,4 quilômetros de congestionamento, entre os kms 69 e 71,4.
A retirada da carreta Scania do canteiro central e o transbordo da carga precisaram ser adiados devido ao risco de tombamento. A CVC DAF deixou o local por meios próprios na manhã de sábado (5), após auxílio particular. As circunstâncias da colisão serão investigadas.