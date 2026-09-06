Um homem de 43 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (6) dentro de um imóvel abandonado e em processo de demolição, no bairro Cidade Nova II, em Várzea Paulista.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a vítima vivia em situação de rua e utilizava o imóvel como abrigo. A informação foi confirmada pela irmã do homem, que relatou aos policiais que ele era dependente de álcool e drogas e costumava permanecer no local.

O corpo foi localizado ao lado de uma cama improvisada. Apesar da presença de sangue no rosto, não foram identificados sinais aparentes de violência. A suspeita inicial é de que o ferimento tenha sido provocado por uma queda da cama.