06 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Morador de rua é encontrado morto em imóvel abandonado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)

Um homem de 43 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (6) dentro de um imóvel abandonado e em processo de demolição, no bairro Cidade Nova II, em Várzea Paulista.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a vítima vivia em situação de rua e utilizava o imóvel como abrigo. A informação foi confirmada pela irmã do homem, que relatou aos policiais que ele era dependente de álcool e drogas e costumava permanecer no local.

O corpo foi localizado ao lado de uma cama improvisada. Apesar da presença de sangue no rosto, não foram identificados sinais aparentes de violência. A suspeita inicial é de que o ferimento tenha sido provocado por uma queda da cama.

Ainda conforme o registro policial, a vítima apresentava os dedos das mãos atrofiados, característica que pode indicar que ela tenha sofrido uma convulsão pouco antes da morte.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Várzea Paulista. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames necroscópicos deverão apontar a causa da morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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