O homem de 40 anos assassinado com quatro tiros na noite deste sábado (5), no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, pode ter sido vítima de uma emboscada, segundo apurou o Jornal de Jundiaí. O crime ocorreu em uma residência localizada na Estrada Municipal do Varjão e, de acordo com as informações obtidas pela reportagem, o imóvel não pertencia à vítima.
As primeiras investigações apontam que quatro homens chegaram ao local em um veículo Corolla e executaram o homem com disparos de arma de fogo. Após o ataque, os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.
Segundo fontes policiais, a vítima respondia a um processo por homicídio, referente a um crime ocorrido na mesma região do Varjão. Nesta ocasião, ele teria acabado de sair da cadeia e matado o atual companheiro de sua ex, com garrafadas no pescoço. Identificado posteriormente pela DIG, ele foi capturado por PMs e preso. Algum tempo depois foi solto pra responder em liberdade.
A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) assumiu as investigações e trabalha para identificar os autores, esclarecer a dinâmica do homicídio e apurar se o assassinato tem relação com o histórico criminal da vítima.
O CASO
Um homem de 40 anos foi assassinado na noite deste sábado (5), dentro de uma residência no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí. A vítima foi atingida por quatro disparos no peito e morreu antes da chegada do socorro.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima, no entanto, já estava morta quando o socorri chegou.
Diante da ocorrência, a PM comunicou o caso ao delegado de plantão, que determinou o acionamento da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Polícia Científica para realização da perícia.
Os investigadores iniciaram os trabalhos para identificar o autor do homicídio e esclarecer a motivação do crime.
Após a conclusão da perícia no imóvel, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames necroscópicos antes de ser liberado à família para o sepultamento.