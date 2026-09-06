O homem de 40 anos assassinado com quatro tiros na noite deste sábado (5), no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, pode ter sido vítima de uma emboscada, segundo apurou o Jornal de Jundiaí. O crime ocorreu em uma residência localizada na Estrada Municipal do Varjão e, de acordo com as informações obtidas pela reportagem, o imóvel não pertencia à vítima.

As primeiras investigações apontam que quatro homens chegaram ao local em um veículo Corolla e executaram o homem com disparos de arma de fogo. Após o ataque, os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.

Segundo fontes policiais, a vítima respondia a um processo por homicídio, referente a um crime ocorrido na mesma região do Varjão. Nesta ocasião, ele teria acabado de sair da cadeia e matado o atual companheiro de sua ex, com garrafadas no pescoço. Identificado posteriormente pela DIG, ele foi capturado por PMs e preso. Algum tempo depois foi solto pra responder em liberdade.