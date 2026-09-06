Um homem de 40 anos foi assassinado na noite deste sábado (5), dentro de uma residência no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí. A vítima foi atingida por quatro disparos no peito e morreu antes da chegada do socorro.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima, no entanto, já estava morta quando o socorri chegou.
Diante da ocorrência, a PM comunicou o caso ao delegado de plantão, que determinou o acionamento da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Polícia Científica para realização da perícia.
Os investigadores iniciaram os trabalhos para identificar o autor do homicídio e esclarecer a motivação do crime.
Após a conclusão da perícia no imóvel, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames necroscópicos antes de ser liberado à família para o sepultamento.