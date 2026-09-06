06 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem é executado com quatro tiros no peito em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)

Um homem de 40 anos foi assassinado na noite deste sábado (5), dentro de uma residência no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí. A vítima foi atingida por quatro disparos no peito e morreu antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima, no entanto, já estava morta quando o socorri chegou.

Diante da ocorrência, a PM comunicou o caso ao delegado de plantão, que determinou o acionamento da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Polícia Científica para realização da perícia.

Os investigadores iniciaram os trabalhos para identificar o autor do homicídio e esclarecer a motivação do crime.

Após a conclusão da perícia no imóvel, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames necroscópicos antes de ser liberado à família para o sepultamento.

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