06 de setembro de 2026
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24 FERIDOS

Rodeio de Campo Limpo Paulista tem desabamento de estrutura

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Houve desabamento da estrutura, mas, após resgates e remoção dos demais ocupantes, a programação continuou
Houve desabamento da estrutura, mas, após resgates e remoção dos demais ocupantes, a programação continuou

Uma série de fatores levou ao desabamento do camarote do Rodeio de Campo Limpo Paulista na noite de ontem (5), por volta das 22h40. 24 pessoas ficaram feridas e foram resgatadas ao Hospital Municipal. Segundo informação oficial, divulgada pelo prefeito do município, Adeildo Nogueira, 19 dessas pessoas tiveram alta após atendimento, quatro aguardavam reavaliação na madrugada e uma, com suspeita de fratura, foi levada ao Hospital São Vicente, de Jundiaí.

De acordo com a organização do evento, a estrutura acabou cedendo por conta da aglomeração dos participantes em apenas um dos lados, visto que era apenas um dos lados que tinha cobertura e chovia no momento do acidente.

O incidente aconteceu durante apesentação de montarias. Após o resgate das vítimas e remoção dos demais ocupantes do camarote, a programação do evento seguiu com os shows programados para a noite.

Nas redes sociais, a organização do rodeio de Campo Limpo Paulista emitiu uma nota oficial. Veja abaixo:

A organização da 22ª Festa do Peão de Campo Limpo Paulista informa que, na noite deste sábado (05), tivemos um cedimento parcial de uma área da estrutura do camarote avulso, após o condicionamento do público de um lado só da estrutura após a forte chuva que acometeu o evento. 

A área foi imediatamente isolada e interditada, e as equipes de atendimento  do evento atuaram prontamente. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves, foram encaminhadas para atendimento médico e seguem assistidas.

Além de profissionais contratados como brigadistas, ambulância particular, o evento contou com a presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. As demais estruturas foram reavaliadas após o ocorrido, estando aptas para a continuidade. 

As causas e circunstâncias do incidente estão sendo apuradas. 

A organização lamenta o ocorrido, presta acompanhamento às pessoas envolvidas e reafirma seu compromisso com a segurança do público e com o esclarecimento responsável dos fatos.

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