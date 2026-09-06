Uma série de fatores levou ao desabamento do camarote do Rodeio de Campo Limpo Paulista na noite de ontem (5), por volta das 22h40. 24 pessoas ficaram feridas e foram resgatadas ao Hospital Municipal. Segundo informação oficial, divulgada pelo prefeito do município, Adeildo Nogueira, 19 dessas pessoas tiveram alta após atendimento, quatro aguardavam reavaliação na madrugada e uma, com suspeita de fratura, foi levada ao Hospital São Vicente, de Jundiaí.
De acordo com a organização do evento, a estrutura acabou cedendo por conta da aglomeração dos participantes em apenas um dos lados, visto que era apenas um dos lados que tinha cobertura e chovia no momento do acidente.
O incidente aconteceu durante apesentação de montarias. Após o resgate das vítimas e remoção dos demais ocupantes do camarote, a programação do evento seguiu com os shows programados para a noite.
Nas redes sociais, a organização do rodeio de Campo Limpo Paulista emitiu uma nota oficial. Veja abaixo:
A organização da 22ª Festa do Peão de Campo Limpo Paulista informa que, na noite deste sábado (05), tivemos um cedimento parcial de uma área da estrutura do camarote avulso, após o condicionamento do público de um lado só da estrutura após a forte chuva que acometeu o evento.
A área foi imediatamente isolada e interditada, e as equipes de atendimento do evento atuaram prontamente. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves, foram encaminhadas para atendimento médico e seguem assistidas.
Além de profissionais contratados como brigadistas, ambulância particular, o evento contou com a presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. As demais estruturas foram reavaliadas após o ocorrido, estando aptas para a continuidade.
As causas e circunstâncias do incidente estão sendo apuradas.
A organização lamenta o ocorrido, presta acompanhamento às pessoas envolvidas e reafirma seu compromisso com a segurança do público e com o esclarecimento responsável dos fatos.