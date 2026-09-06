Uma série de fatores levou ao desabamento do camarote do Rodeio de Campo Limpo Paulista na noite de ontem (5), por volta das 22h40. 24 pessoas ficaram feridas e foram resgatadas ao Hospital Municipal. Segundo informação oficial, divulgada pelo prefeito do município, Adeildo Nogueira, 19 dessas pessoas tiveram alta após atendimento, quatro aguardavam reavaliação na madrugada e uma, com suspeita de fratura, foi levada ao Hospital São Vicente, de Jundiaí.

De acordo com a organização do evento, a estrutura acabou cedendo por conta da aglomeração dos participantes em apenas um dos lados, visto que era apenas um dos lados que tinha cobertura e chovia no momento do acidente.

O incidente aconteceu durante apesentação de montarias. Após o resgate das vítimas e remoção dos demais ocupantes do camarote, a programação do evento seguiu com os shows programados para a noite.