Cinco dos 19 vereadores de Jundiaí estão na disputa eleitoral deste ano. Cristiano Lopes (PP) concorre a deputado federal; Edicarlos Vieira (União Brasil), presidente da Câmara, Dika Xique-Xique (Podemos), Leandro Basson (Podemos) e Faouaz Taha (PSD) disputam vagas de deputado estadual. Na prática, 26,3% do Legislativo municipal concilia, neste período, as responsabilidades do mandato com uma agenda voltada à eleição.

A campanha acrescenta compromissos como visitas, reuniões, encontros políticos e atividades nos bairros à rotina que já inclui sessões, votações, comissões, audiências públicas e atendimento à população. O Jornal de Jundiaí enviou as mesmas perguntas aos cinco vereadores.

Entre os que se manifestaram, há um ponto em comum: nenhum afirma ter reduzido as atividades parlamentares por causa da campanha. A estratégia relatada é concentrar os compromissos eleitorais nos horários livres, sobretudo à noite e nos fins de semana.