A oposição no Congresso aumentou a pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após a divulgação de mensagens envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Líderes do PL defendem que as autoridades citadas no Caso Master sejam investigadas individualmente, sem que eventuais responsabilidades sejam atribuídas às instituições. O grupo também cobra de Alcolumbre o andamento dos pedidos de impeachment contra ministros do STF. Segundo o UOL, a oposição afirma que fará cobranças diárias. Alcolumbre, porém, sinaliza que deve aguardar uma manifestação do Supremo antes de decidir sobre novos pedidos e cobra transparência no caso.

Reivindicações ao Estado

O Parlamento Regional Intermunicipal de Jundiaí definiu, em reunião realizada nesta quarta-feira (2), na Câmara de Jundiaí, a elaboração de uma carta-compromisso ao governo estadual. O documento reunirá demandas dos municípios da região e deverá ser assinado por prefeitos, vereadores, presidentes das Câmaras e representantes de entidades. Entre as prioridades estão melhorias no transporte intermunicipal e uma reunião com a Artesp para apresentar as reivindicações. Também foram discutidas a reorganização do atendimento dos hospitais São Vicente e Regional e as contrapartidas relacionadas ao Trem Intercidades (TIC) e ao Trem Intermetropolitano (TIM). O encontro contou com o prefeito Gustavo Martinelli. A próxima reunião será em 19 de outubro, em Várzea Paulista.

Câmara indica Pacheco ao TCU