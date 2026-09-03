Jundiaí entra na reta final de preparação para as eleições gerais de 2026 com uma estrutura que envolve três zonas eleitorais, centenas de locais de votação, treinamento de mesários e a organização das urnas que serão utilizadas no primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Ao todo, o município tem 337.017 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes ao cadastro de 2026.
Esse número dá dimensão à operação necessária para garantir a votação. A cidade é dividida entre as 65ª, 281ª e 424ª Zonas Eleitorais, cada uma responsável por uma parcela do eleitorado e pela organização das seções sob sua jurisdição.
Equipes já estão sendo treinadas
Na 424ª Zona Eleitoral, a chefe de cartório Janessa Carolina de Avelar Bastos Alves Papatella afirma que o cronograma está em dia. “Estamos em dia com nosso cronograma: colaboradores convocados, treinamento preparado, roteiros e equipes definidos, materiais sendo confeccionados e separados”, diz. Segundo ela, o principal desafio neste momento é garantir que toda a estrutura esteja preparada para o eleitor. “O maior desafio é a precisão logística para que tudo esteja preparado para o eleitor”, afirma.
A 424ª mobilizará 1.266 pessoas, entre mesários, auxiliares e equipes de apoio. A composição já está completa e 80% dos convocados são voluntários. Os demais foram indicados de acordo com os critérios da Justiça Eleitoral. O treinamento começou em 17 de agosto pelo aplicativo. A zona também fará treinamento presencial em setembro para as equipes de apoio. Janessa explica que existem três modalidades de capacitação — EAD, aplicativo e presencial — e que cada zona pode definir a estratégia.
Entre as principais orientações aos mesários está a organização das filas. A recomendação é que o eleitor tenha em mãos um documento de identificação e a chamada “colinha” com os números dos candidatos.
281ª tem 40 locais de votação
A 281ª Zona Eleitoral conta atualmente com 159.659 eleitores distribuídos em 40 locais de votação. O maior deles é o Colégio Divino Salvador, com 9.468 eleitores.
A chefe de cartório da zona, Gisele Takakuwa, informa que não houve alteração nos locais de votação ou no número de seções em relação à eleição de 2024. A preparação, entretanto, envolve uma série de frentes. “O principal desafio operacional no momento é o planejamento logístico para garantir a infraestrutura necessária para a sua realização”, explica.
Entre os pontos citados estão o funcionamento da rede elétrica nos locais de votação, policiamento, nomeação e treinamento de mesários, transporte gratuito, transporte de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e preparação das urnas.
Segundo Gisele, grande parte das mesas já está composta, em sua maioria, por voluntários. O treinamento está em andamento pelo aplicativo Mesário e inclui procedimentos de segurança da urna, atendimento ao eleitor e condução da votação conforme a legislação.
Mudança ocorre na Fatec
Na 424ª Zona, não houve alteração geral de locais ou seções em comparação com 2024. Há, porém, uma mudança pontual que deve ser observada pelos eleitores: na Fatec, as seções que normalmente funcionam no prédio 1 serão transferidas para o prédio 2. A Justiça Eleitoral pretende reforçar a sinalização no campus com faixas informativas para orientar o eleitor.
Outro ponto de atenção é a EE Cel. Siqueira de Moraes, que concentra o maior número de eleitores da 424ª: 5.599 pessoas em 15 seções. O local é considerado pela zona como um dos que demandam atenção especial justamente pelo volume de eleitores.
Já a EE Profª Ana Pinto Duarte Paes possui o maior número de seções da zona, com 23, atendendo 4.978 eleitores.
Até o fechamento desta edição, a 65ª Zona Eleitoral não havia enviado resposta. Por esse motivo, o Jornal de Jundiaí não apresenta estimativas para os dados específicos dessa zona.
O que o eleitor deve fazer
A orientação das zonas eleitorais é que o eleitor não deixe para verificar seus dados na última hora. Antes da eleição, é importante consultar o local e a seção de votação pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE.
No dia da eleição, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. A Justiça Eleitoral também recomenda levar a “colinha” com os números dos candidatos para agilizar a votação.
Em 2026, o eleitor escolherá seis candidatos: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. A anotação dos números ajuda a reduzir o tempo diante da urna e, consequentemente, o tamanho das filas.