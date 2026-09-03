03 de setembro de 2026
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JUSTIÇA ELEITORAL

Jundiaí mobiliza estrutura para receber 337 mil eleitores

Por Diná de Melo | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 4 min
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Diná de Melo
Justiça Eleitoral também recomenda levar a 'colinha' com os números dos candidatos
Justiça Eleitoral também recomenda levar a 'colinha' com os números dos candidatos

Jundiaí entra na reta final de preparação para as eleições gerais de 2026 com uma estrutura que envolve três zonas eleitorais, centenas de locais de votação, treinamento de mesários e a organização das urnas que serão utilizadas no primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Ao todo, o município tem 337.017 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes ao cadastro de 2026.

Esse número dá dimensão à operação necessária para garantir a votação. A cidade é dividida entre as 65ª, 281ª e 424ª Zonas Eleitorais, cada uma responsável por uma parcela do eleitorado e pela organização das seções sob sua jurisdição.

Equipes já estão sendo treinadas

Na 424ª Zona Eleitoral, a chefe de cartório Janessa Carolina de Avelar Bastos Alves Papatella afirma que o cronograma está em dia. “Estamos em dia com nosso cronograma: colaboradores convocados, treinamento preparado, roteiros e equipes definidos, materiais sendo confeccionados e separados”, diz. Segundo ela, o principal desafio neste momento é garantir que toda a estrutura esteja preparada para o eleitor. “O maior desafio é a precisão logística para que tudo esteja preparado para o eleitor”, afirma.

A 424ª mobilizará 1.266 pessoas, entre mesários, auxiliares e equipes de apoio. A composição já está completa e 80% dos convocados são voluntários. Os demais foram indicados de acordo com os critérios da Justiça Eleitoral. O treinamento começou em 17 de agosto pelo aplicativo. A zona também fará treinamento presencial em setembro para as equipes de apoio. Janessa explica que existem três modalidades de capacitação — EAD, aplicativo e presencial — e que cada zona pode definir a estratégia.

Entre as principais orientações aos mesários está a organização das filas. A recomendação é que o eleitor tenha em mãos um documento de identificação e a chamada “colinha” com os números dos candidatos.

281ª tem 40 locais de votação

A 281ª Zona Eleitoral conta atualmente com 159.659 eleitores distribuídos em 40 locais de votação. O maior deles é o Colégio Divino Salvador, com 9.468 eleitores.

A chefe de cartório da zona, Gisele Takakuwa, informa que não houve alteração nos locais de votação ou no número de seções em relação à eleição de 2024. A preparação, entretanto, envolve uma série de frentes. “O principal desafio operacional no momento é o planejamento logístico para garantir a infraestrutura necessária para a sua realização”, explica.

Entre os pontos citados estão o funcionamento da rede elétrica nos locais de votação, policiamento, nomeação e treinamento de mesários, transporte gratuito, transporte de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e preparação das urnas.

Segundo Gisele, grande parte das mesas já está composta, em sua maioria, por voluntários. O treinamento está em andamento pelo aplicativo Mesário e inclui procedimentos de segurança da urna, atendimento ao eleitor e condução da votação conforme a legislação.

Mudança ocorre na Fatec

Na 424ª Zona, não houve alteração geral de locais ou seções em comparação com 2024. Há, porém, uma mudança pontual que deve ser observada pelos eleitores: na Fatec, as seções que normalmente funcionam no prédio 1 serão transferidas para o prédio 2. A Justiça Eleitoral pretende reforçar a sinalização no campus com faixas informativas para orientar o eleitor.

Outro ponto de atenção é a EE Cel. Siqueira de Moraes, que concentra o maior número de eleitores da 424ª: 5.599 pessoas em 15 seções. O local é considerado pela zona como um dos que demandam atenção especial justamente pelo volume de eleitores.

Já a EE Profª Ana Pinto Duarte Paes possui o maior número de seções da zona, com 23, atendendo 4.978 eleitores.

Até o fechamento desta edição, a 65ª Zona Eleitoral não havia enviado resposta. Por esse motivo, o Jornal de Jundiaí não apresenta estimativas para os dados específicos dessa zona.

O que o eleitor deve fazer

A orientação das zonas eleitorais é que o eleitor não deixe para verificar seus dados na última hora. Antes da eleição, é importante consultar o local e a seção de votação pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE.

No dia da eleição, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. A Justiça Eleitoral também recomenda levar a “colinha” com os números dos candidatos para agilizar a votação.

Em 2026, o eleitor escolherá seis candidatos: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. A anotação dos números ajuda a reduzir o tempo diante da urna e, consequentemente, o tamanho das filas.

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