Jundiaí entra na reta final de preparação para as eleições gerais de 2026 com uma estrutura que envolve três zonas eleitorais, centenas de locais de votação, treinamento de mesários e a organização das urnas que serão utilizadas no primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Ao todo, o município tem 337.017 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes ao cadastro de 2026.

Esse número dá dimensão à operação necessária para garantir a votação. A cidade é dividida entre as 65ª, 281ª e 424ª Zonas Eleitorais, cada uma responsável por uma parcela do eleitorado e pela organização das seções sob sua jurisdição.

Equipes já estão sendo treinadas