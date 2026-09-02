O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) manifestou preocupação com a possível votação, no Senado, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da jornada de trabalho no regime 6x1. Para a entidade, a medida pode provocar impactos negativos sobre a economia, os empregos, a saúde financeira das empresas e a estabilidade dos preços.

A votação está prevista para ocorrer na última semana de trabalhos do Congresso Nacional antes das eleições. Segundo o presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Rafael Cervone, existe o risco de uma decisão de grande impacto econômico ser tomada sob influência do cenário político-eleitoral, sem uma análise aprofundada das consequências.

O Ciesp, que representa cerca de 8 mil empresários do setor industrial, defende uma proposta apresentada em maio pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), chamada de PEC “flexível”. A medida permite que trabalhadores e empregadores negociem livremente os dias e horários de trabalho, desde que os direitos trabalhistas sejam preservados.