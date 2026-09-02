O comércio de Jundiaí e região terá regras específicas para o funcionamento na próxima segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional em comemoração à Independência do Brasil.

De acordo com o Sincomercio Jundiaí e Região, os estabelecimentos que tiverem interesse em abrir as portas durante o feriado deverão solicitar previamente a adesão junto à entidade. A medida segue as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

A solicitação para o funcionamento no feriado deve ser feita antecipadamente pelo site do Sincomercio Jundiaí e Região.