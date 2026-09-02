02 de setembro de 2026
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COMÉRCIO NO FERIADO

Comércio de Jundiaí e região terá regras especiais para o feriado

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Sincomercio Jundiaí e Região
O comércio de Jundiaí e região terá regras específicas para o funcionamento na próxima segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional em comemoração à Independência do Brasil.
O comércio de Jundiaí e região terá regras específicas para o funcionamento na próxima segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional em comemoração à Independência do Brasil.

O comércio de Jundiaí e região terá regras específicas para o funcionamento na próxima segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional em comemoração à Independência do Brasil.

De acordo com o Sincomercio Jundiaí e Região, os estabelecimentos que tiverem interesse em abrir as portas durante o feriado deverão solicitar previamente a adesão junto à entidade. A medida segue as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

A solicitação para o funcionamento no feriado deve ser feita antecipadamente pelo site do Sincomercio Jundiaí e Região.

Os comerciantes interessados podem acessar www.sincomerciojundiai.com.br para consultar as orientações e realizar o procedimento necessário.

A entidade reforça que o cumprimento das normas previstas na Convenção Coletiva é necessário para que os estabelecimentos possam funcionar regularmente durante o feriado.

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