O comércio de Jundiaí e região terá regras específicas para o funcionamento na próxima segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional em comemoração à Independência do Brasil.
De acordo com o Sincomercio Jundiaí e Região, os estabelecimentos que tiverem interesse em abrir as portas durante o feriado deverão solicitar previamente a adesão junto à entidade. A medida segue as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.
A solicitação para o funcionamento no feriado deve ser feita antecipadamente pelo site do Sincomercio Jundiaí e Região.
Os comerciantes interessados podem acessar www.sincomerciojundiai.com.br para consultar as orientações e realizar o procedimento necessário.
A entidade reforça que o cumprimento das normas previstas na Convenção Coletiva é necessário para que os estabelecimentos possam funcionar regularmente durante o feriado.