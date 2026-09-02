02 de setembro de 2026
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IML PROCURA FAMÍLIA

Homem fuma crack com Bombril, passa mal e morre em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O IML pede que a família compareça para reconhecer o corpo
O IML pede que a família compareça para reconhecer o corpo

Um homem em situação de rua morreu nesta terça-feira (2), em Jundiaí, após passar mal e ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vetor Oeste. Inicialmente, a vítima não havia sido identificada, mas exames realizados a pedido do Instituto Médico Legal (IML) permitiram confirmar sua identidade como Fábio Alves Brun. Fábio morreu após se sentir mal, depois de fumar crack com palha de aço (Bombril).

Segundo informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, o homem foi encontrado após apresentar um mal-estar em via pública. Durante o atendimento médico, quando ainda estava consciente, ele informou aos profissionais de saúde que se chamava Fábio e relatou ter fumado uma pedra de crack com Bombril.

Apesar dos esforços da equipe médica, o quadro clínico se agravou e ele não resistiu.

Como a vítima não portava documentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que solicitou a realização de exame papiloscópico. A perícia permitiu confirmar a identidade do homem.

O IML agora procura familiares de Fábio Alves Brun para que compareçam ao instituto e façam o reconhecimento oficial do corpo, possibilitando a liberação para os procedimentos de sepultamento.

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