Um homem em situação de rua morreu nesta terça-feira (2), em Jundiaí, após passar mal e ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vetor Oeste. Inicialmente, a vítima não havia sido identificada, mas exames realizados a pedido do Instituto Médico Legal (IML) permitiram confirmar sua identidade como Fábio Alves Brun. Fábio morreu após se sentir mal, depois de fumar crack com palha de aço (Bombril).

Segundo informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, o homem foi encontrado após apresentar um mal-estar em via pública. Durante o atendimento médico, quando ainda estava consciente, ele informou aos profissionais de saúde que se chamava Fábio e relatou ter fumado uma pedra de crack com Bombril.

Apesar dos esforços da equipe médica, o quadro clínico se agravou e ele não resistiu.